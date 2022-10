Les Sims 4 : le jeu de base désormais gratuit pour tous, les nouveautés de fin 2022 et 2023 teasées

Les Sims 4 existe depuis 2014, mais il va encore attirer de nouveaux joueurs cette semaine à l'occasion de son passage en free-to-play. Le jeu de base est désormais disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One, et il ne s'agit pas d'un baroud d'honneur, Maxis ayant confirmé lors du Behind the Sims Summit que malgré l'annonce du développement de Projet René, des mises à jour mensuelles, des Packs, des Kits et des livraisons Les Sims Express sont encore prévus pour l'avenir.

Un aperçu des nouveautés a d'ailleurs été donné via des concept arts dévoilant des commerces extérieurs sur une petite place, une promenade le long d'une rivière amenant jusqu'à une ville rappelant San Francisco, des décorations intérieures, des vêtements inédits et même un dentier dans un verre d'eau. Une nouveauté secrète a aussi été teasée via un texte masqué.

Maxis a en revanche été plus direct sur une extension qu'il prévoit pour 2023 : le Behind the Sims Summit s'est conclu sur une courte vidéo annonçant un Pack payant autour des bébés, avec certainement un tas de contenus et fonctionnalités inédites autour des personnages à leur jeune âge.

La vidéo teasant le Pack spécial bébés débute à 30:20

L'aventure Les Sims 4 est donc loin d'être terminée et va même débuter pour les nouveaux venus de l'ère free-to-play : vous pouvez désormais maintenant télécharger gratuitement le jeu sur Steam, le Microsoft Store et le PlayStation Store.