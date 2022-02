Les Sims 4 : finalement, le pack de jeu Mariage sortira bien en Russie, mais est reporté pour tout le monde

L'extension Mariage de Les Sims 4 ne va pas révolutionner l'expérience, mais elle permettra de célébrer des unions avec plus de faste que jamais en vivant de nouvelles aventures dans un quartier inédit. Et bien évidemment, il sera possible d'y fêter des mariages homosexuels, comme dans l'expérience de base.



Pour une raison un peu trouble, Maxis Games avait annoncé dans la foulée qu'il ne sortirait pas ce pack de jeu en Russie à son grand regret. Les joueurs ont d'abord pensé au fait qu'il comprendrait du contenu interdit dans le pays où les droits LGBT sont limités, avant de relever que les quelques lois allant en ce sens ne s'appliquaient pas aux jeux PEGI +18. Après tout, Les Sims 4 est disponible en Russie et permet déjà de réunir des personnes du même sexe. Déçue qu'Electronic Arts se plie aux contraintes russes, la communauté s'est élevée avec une pétition qui a réuni plus de 10 000 signatures à cette heure.

Après peut-être un peu de recherches légales pour se couvrir, Maxis et EA ont décidé de changer leur position : finalement, pas de souci, Mariage sortira aussi en Russie, sans modification de son contenu. En revanche, pour proposer l'extension à tout le monde au même moment et ne pas pénaliser les joueurs du pays, le lancement prévu pour ce 17 février sur PC, PS4 et Xbox One a été décalé au 23 février.

À nos Simmers, La semaine dernière nous avons partagé la mise à jour ci-dessous concernant notre prochain pack de jeu Mariage. À ce moment-là, nous pensions que notre équipe ne pouvait pas raconter librement l'histoire du couple homosexuel Cam et Dom en Russie. Nous avons donc décidé de ne pas sortir ce pack, car c’était pour nous la meilleure façon de respecter notre engagement à raconter leur histoire. Depuis lors, nous avons écouté la vague d’émotions et les retours de notre communauté, notamment le soutien à notre décision et l'inquiétude pour les autres membres de la communauté. Il est tout aussi important pour nous de défendre nos valeurs, y compris la lutte contre l'homophobie, que de partager des histoires comme celle-ci avec ceux qui le souhaitent et en ont le plus besoin. En gardant cela à l'esprit, nous avons réévalué nos options et nous avons réalisé que nous pouvions faire plus que ce que nous pensions au départ. Nous allons donc rendre le pack de jeu Les Sims 4 Mariage accessible pour notre communauté en Russie, non modifié et inchangé, avec Dom et Cam. Nous souhaitons que toute la communauté Sims puisse célébrer ensemble la sortie du pack Mariage, c'est pourquoi nous repoussons sa sortie mondiale au 23 février - en incluant la Russie. L'amour est l'amour, et la communauté des Sims continuera d’être un lieu sûr pour ceux qui veulent voir un monde fidèle au leur. Nous vous remercions de soutenir notre équipe et nos valeurs, même lorsque cela est difficile. Merci de faire partie des Sims.

Plus de peur que de mal, au final, même si une partie de la communauté gardera peut-être en travers cette erreur de communication. Les Sims 4 est actuellement disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.