Les Sims 4 : un pack de jeu Mariage rempli de possibilités pour les amoureux annoncé et daté

Electronic Arts et Maxis ont le DLC idéal pour occuper les Simmers en cette période de Saint-Valentin. Ils avaient promis « un pack de jeu qui organise une fête en l'honneur de l'amour », et c'est donc pourquoi nous découvrons aujourd'hui l'arrivée de l'extension Mariage pour Les Sims 4. Elle introduira la toute nouvelle zone de Tartosa, un quartier paradisiaque dédié à l'union entre amoureux. Entre préparation de la cérémonie, objets de décoration, choix des animations et prises de clichés à conserver, tout sera là pour retranscrire la joie et la pérennité d'un mariage.

Le pack de jeu Les Sims 4 Mariage est détaillé ci-dessous.

Découvrez Tartosa, le monde le plus romantique du jeu Les Sims 4. Les couchers de soleil sont saisissants, les plages sont à couper le souffle, les jardins sont époustouflants et les cascades sont impressionnantes ; Tartosa est un paradis fait pour l’amour.

Ce monde idyllique est l’endroit idéal pour célébrer les noces de vos Sims, du mariage jusqu’au renouvellement des vœux, et offre une vraie expérience de mariage de conte de fées ! Vous pourrez découvrir de manière créative les différents aspects de votre personnalité en organisant de nombreuses versions du mariage de rêve de vos Sims : les festivités précédant la cérémonie, les participants, la décoration, le code vestimentaire, le gâteau, le lieu et bien plus encore.

Sans plus attendre, voici une présentation de Tartosa et une visite guidée du pack de jeu Les Sims 4 Mariage.

Festivités avant le mariage

Un mariage ne commence pas tant que votre partenaire n’a pas dit « oui », n'est-ce pas ?

Vivez l'excitation de chaque moment important menant au Jour J, à commencer par vos fiançailles. Même si vous pouvez tout à fait opter pour la spontanéité et vous marier en secret à la mairie, vous pouvez également passer du temps à sélectionner l'alliance parfaite dans Créer un Sim, et à choisir la bonne date et le bon endroit. Quand votre moitié aura dit oui (et bien sûr qu'elle dira oui : vous êtes fantastique !), vous pourrez organiser avec elle les fêtes précédant le mariage pour célébrer la grande nouvelle avec votre famille et vos amis.

Comme pour votre mariage, votre couple de Sims peut organiser sa fête de fiançailles, ses enterrements de vie de jeune Sim et/ou son dîner de répétition à sa manière, avec la possibilité de porter des toasts, de faire des discours, de manger, de recevoir des cadeaux, de danser et de choisir un témoin.

Liste parfaite de choses à faire pour organiser votre mariage

L'organisation amusante de tous les détails de la cérémonie peut commencer, et vous pouvez totalement personnaliser votre mariage (ou vos mariages) ! Vous n'aimez pas danser ? Aucun problème ; nous préparerons plus de nourriture.

Une fois que vous avez défini ce que votre couple de Sims aime et n'aime pas, et veut ou ne veut pas, vous pouvez passer au choix d'une date et d'un lieu. Tartosa regorge de lieux pittoresques, d’un village côtier à une zone forestière, avec tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre mariage magique, y compris des habitants respectueux et des traditions locales. Il y a des salles de bal extravagantes, des plages avec des couchers de soleil et des jardins paisibles. Nous avons collaboré avec des créateurs de la communauté de différents horizons pour créer des terrains qui représentent notre communauté, comme le « Palais des vœux avec jardin » et le « Jardin de l'harmonie centenaire » créés par CatherineGamesYT.

Une fois en ville, vous pouvez aller à la boutique locale de tenues de mariage pour essayer une large gamme de robes et de smokings. Du traditionnel au moderne, et des robes blanches fluides aux tons rouges et au henné que portent typiquement les mariées hindoues, il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez ensuite aller au chariot de fleurs dans le centre-ville pour choisir le bouquet que vous jetterez inévitablement au-dessus de votre épaule.

Qu’est-ce qu’une fête sans gâteau ? Allez à la pâtisserie pour faire des dégustations et apportez votre touche personnelle au gâteau idéal pour votre Sim en choisissant parmi des options et associations apparemment illimitées ; et n'oubliez pas de choisir la décoration qui sera au sommet de la pièce montée !

Le mariage cinématographique parfait

Aujourd’hui, c’est le grand jour et il est temps de profiter de tout ce que vous avez préparé. Si vous célébrez un mariage chinois traditionnel, vous pouvez commencer la journée avec une réunion de famille - la cérémonie du thé typique - en servant des rafraîchissements à vos familles respectives.

Après avoir enfilé votre tenue de mariage, il est temps de commencer la cérémonie. Vos invités se rassembleront pour attendre chaleureusement votre arrivée. Après avoir envoyé votre porteur de fleurs et votre responsable des alliances remonter l'allée centrale (si vous avez choisi d'avoir ces Sims à la cérémonie), vous et votre partenaire ferez la même chose, seul(e) ou avec quelqu'un qui vous mène à l'autel. Une fois les vœux échangés, les « Oui, je le veux » prononcés et le premier baiser effectué, la cérémonie est terminée. Félicitations aux jeunes mariés ! Que la fête commence !

Lors de la réception de mariage, vous pourrez lancer votre bouquet, découper le gâteau avec votre partenaire et même danser votre premier slow ensemble en tant que couple marié, agrémenté de mouvements romantiques et spectaculaires que vous aurez répétés auparavant. Ensuite, faites de la place à vos invités qui veulent vous rejoindre sur la piste de danse pour une danse en ligne ! Quelle ambiance !

Des souvenirs inoubliables

La célébration de votre couple ne s'arrête pas après la réception. Vous aurez une vie entière ensemble pour commémorer votre mariage, en commençant par les photos que vous avez prises et les vacances que vous avez prévues. Que vous restiez à Tartosa ou que vous partiez dans un autre monde lointain, vous pourrez profiter de votre nouvelle vie avec une lune de miel intime.

Quand vous vieillirez avec votre partenaire, vous aurez également la possibilité de renouveler vos vœux afin de réaffirmer votre amour dans une version simplifiée de votre cérémonie de mariage.