Les Sims 4 : Tenues de carnaval, un kit en collaboration avec Pabllo Vittar annoncé

EA Games continue de dévoiler de nouveaux kits pour habiller ses personnages dans Les Sims 4, et il présente cette semaine Tenues de carnaval. Ce nouveau contenu a été créé en collaboration avec Pabllo Vittar, drag queen brésilienne, mais aussi compositrice, interprète et mannequin. La bande-annonce du kit inclut d'ailleurs le titre Buzina de l'artiste, en version Simlish :

Avec le kit Tenues de carnaval, les joueurs peuvent donc retrouver des vêtements, maquillages et accessoires pour leurs Sims afin de créer des looks originaux et colorés. Le titre Buzina en Slimish est également rajouté au jeu via une mise à jour gratuite pour l'écouter sur les stations de radio des Sims 4. Enfin, une future mise à jour pour le jeu de base Livraisons Les Sims Express rajoutera des recettes brésiliennes et un masque, elle arrivera au début du mois prochain. En mars, ce sera une œuvre inédite de l'artiste Lano qui sera proposée pour décorer la maison.

Le kit Tenues de carnaval sera disponible à partir du 3 février 2022 dans Les Sims 4 sur PC (Steam et Origin), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le jeu, ses extensions et ses kits chez Gamesplanet.