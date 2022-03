Les Sims 4 : des voisins plus autonomes grâce à la mise à jour Histoires de Quartier, le kit Déco Maximaliste en approche

L'afflux de nouveautés dans le cadre de la saison Simthing to Celebrate continue pour Les Sims 4. Il accueille en effet cette semaine une mise à jour gratuite qui va un peu changer votre vie numérique, et surtout celle de vos voisins virtuels. Le nouveau système d'Histoires de Quartier va rendre vos Sims voisins plus autonomes, qu'ils soient catégorisés dans Autres foyers ou Mes foyers.

Ainsi, en parallèle de vos parties, ils pourront tomber enceinte, adopter un enfant ou un animal de compagnie, déménager, changer de carrière et même décéder. Si l'idée ne vous plait pas, vous pourrez désactiver et réactiver l'option comme bon vous semble. Et si vous ne souhaitez pas leur rendre visite, vous pourrez tout de même avoir de leurs nouvelles via du courrier reçu dans votre boîte aux lettres.

Salut, les fans des Sims ! Ici Nate ! Comme promis, je suis de retour pour vous tenir au courant de l'évolution des histoires de quartier ! Tout d’abord, un petit rappel sur la raison pour laquelle je pense que les histoires de quartier sont un ajout fantastique au jeu Les Sims 4 (et même un ajout super cool, même si forcément, je ne suis pas tout à fait objectif). Le jeu de base est rempli de moments intéressants qui mènent à toutes sortes de changements de vie pour les Sims individuels. Cependant, les Sims qui vivent dans le foyer actif ont la possibilité de vivre beaucoup plus de changements de vie que leurs voisins. En novembre dernier, nous avons sorti une mise à jour gratuite ajoutant une série de changements de vie pour les Sims voisins ayant une connexion personnelle avec le foyer actif. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en lisant mon précédent message sur les histoires de quartier. Aujourd’hui, je suis ravi de vous informer des nouveaux ajouts aux histoires de quartier alors que nous continuons à développer cette caractéristique au fil du temps. Système d’histoires de quartier Le premier ajout majeur concerne des changements de vie pour tous les Sims voisins, qu’ils aient ou non des relations avec le foyer actif. Le nouveau système d’histoires de quartier apporte des changements intéressants et autonomes dans le monde entier. Vous vous demandez peut-être : « Quels changements ? ». Tous les Sims voisins, où qu'ils soient, peuvent désormais : Adopter de jeunes Sims dans leur foyer, du nourrisson au bambin.

Tomber enceinte de leur moitié et finir par accoucher. Les Sims proches de leur famille sont plus susceptibles de faire cela, tandis que les Sims réticents à s'engager sont moins susceptibles de le faire. Si un Sim ou sa moitié déteste les enfants, il ne fera jamais cela.

Certains Sims peuvent plutôt adopter un chien ou un chat (nécessite Les Sims 4 Chiens et Chats).

Commencer et quitter une carrière. Les traits de caractère d'un Sim influencent fortement ces décisions. Les Sims âgés peuvent décider de prendre leur retraite.

Les foyers peuvent emménager sur des terrains ou déménager.

Mourir dans différents types d’accidents, en fonction de facteurs de risque tels que l’âge, les traits de caractère et la carrière. Tous ces changements de vie permettent aux Sims voisins d’avoir des vies plus riches qui évoluent au fil du temps. Ils grandissent dans une famille, obtiennent un emploi, se déplacent, élèvent des enfants et finissent par mourir (éventuellement de façon précoce !). Certains de ces changements sont évidemment plus importants que d’autres. *tousse*la mort*tousse* Cela nous ramène au deuxième ajout majeur aux histoires de quartier... La configuration des histoires de quartier Une partie essentielle du système d’histoires de quartier est une série de nouvelles commandes de gameplay qui vous permettent de régler quels changements de vie les Sims voisins peuvent ou ne peuvent pas avoir. Tada ! Tout commence dans le panneau Gérer les foyers : C'est vous qui choisissez la façon dont les histoires de quartier affectent votre jeu ; le système d'histoires du quartier peut être configuré de plusieurs manières : Configurations indépendantes pour Mes foyers et Autres foyers . Pour chaque groupe de foyers dans un onglet spécifique, vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver chaque type de changement de vie, et même désactiver toutes les histoires de quartier pour ces foyers. Cela vous permet de décider rapidement et facilement de ce qui arrive aux foyers avec lesquels vous jouez dans Mes foyers, par rapport aux Autres foyers dans le monde. (Coucou les joueurs qui jouent avec plusieurs foyers !)

. Pour chaque groupe de foyers dans un onglet spécifique, vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver chaque type de changement de vie, et même désactiver toutes les histoires de quartier pour ces foyers. Cela vous permet de décider rapidement et facilement de ce qui arrive aux foyers avec lesquels vous jouez dans Mes foyers, par rapport aux Autres foyers dans le monde. (Coucou les joueurs qui jouent avec plusieurs foyers !) Par défaut, les histoires de quartier sont activées pour les Autres foyers et désactivées pour Mes foyers . Nous voulons avant tout éviter les changements imprévus dans des parties qui durent depuis longtemps et dans lesquelles vous avez mis beaucoup d'amour !

. Nous voulons avant tout éviter les changements imprévus dans des parties qui durent depuis longtemps et dans lesquelles vous avez mis beaucoup d'amour !

Lorsque vous voudrez configurer les histoires de quartier, utilisez ce bouton dans les onglets respectifs pour Mes foyers et Autres foyers. Configurations spécifiques au foyer. Vous voulez encore plus de contrôle ? Vous voudriez que certains foyers vivent certains types de changements de vie ? Vous pouvez faire en sorte que ce soit le cas ! Chaque foyer peut avoir sa propre configuration, ce qui vous permet de choisir les changements de vie pertinents par rapport à l'histoire de ce foyer. Activation/Désactivation globale des paramètres. Si vous n'avez pas envie de changements de vie partout dans le monde, aucun problème ! Les histoires de quartier peuvent être entièrement désactivées dans les Options du jeu à l’aide du bouton « Réinitialiser les configurations personnalisées ».* *Les amis Sims voisins continueront à appeler de temps en temps pour demander des conseils sur leurs changements de vie, sauf si le téléphone de votre Sim est sur silencieux. Comme les autres options du jeu, les configurations des histoires de quartier existent sur une base « par sauvegarde ». Comme chacune de vos sauvegardes a ses propres paramètres, vous pouvez passer d’une sauvegarde à une autre sans avoir à reconfigurer des choses. Il vous suffit de charger la sauvegarde et de laisser les histoires se dérouler ! Que mijotent vos Sims voisins ? Une dernière chose : ces changements de vie se produisent dans le monde, au-delà du foyer actif. Cela signifie qu'il peut arriver que vos Sims n’entrent jamais en contact avec les résultats de ces changements de vie ! Cependant, même si vos Sims ne les voient pas, peut-être aurez-vous envie de savoir tout ce qui s'est passé ! Sur n’importe quelle boîte aux lettres, essayez la nouvelle interaction Consulter les histoires de quartier récentes. Vous pouvez ainsi garder un œil sur toutes les histoires de quartier récentes. Si vous le souhaitez, utilisez ces informations pour rendre visite aux Sims voisins et voir leurs changements de vie en personne !

La mise à jour est d'ores et déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Maxis prévoit ensuite de lancer le kit Déco Maximaliste, regroupant des objets de décoration « expressifs et éclectiques » de la tendance maximaliste, en vente à compter du 21 mars.

