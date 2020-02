PlayStation Plus : 3 raisons de télécharger Les Sims 4

Si vous êtes un abonné au PlayStation Plus, vous pouvez, dès à présent, télécharger des productions sympathiques. Après BioShock: The Collection, Sony Interactive Entertainment explique pourquoi il faut installer et jouer aux Sims 4. La firme partage donc une vidéo avec diverses phases de gameplay et quelques arguments.

À savoir :

Les joies de la création

Créez vos propres avatars en personnalisant leurs looks, personnalités et bien plus. Bonheur domestique

Élevez une famille virtuelle, faites vos choix de carrières et créez des romances. Ascension sociale

Étendez votre univers avec les nombreuses extensions disponibles sur le PlayStation Store.

Par ailleurs et pour finir, n'oubliez pas de jeter un œil sur nos impressions se penchant sur le DLC le Monde Magique de Glimmerbrook.