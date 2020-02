TEST des Sims 4 : bienvenue dans le Monde Magique de Glimmerbrook !

Harry Potter n'a qu'à bien se tenir !





Les DLC des Sims 4 continuent de pulluler pour le plaisir des joueurs. Le dernier en date ? Monde Magique, un univers fantastique clairement inspiré de la licence Harry Potter. Ici, vos Sims peuvent emménager dans une toute nouvelle ville, Glimmerbrook, et voyager dans un monde parallèle mystérieux accessible via un portail magique. Étudier la magie, apprendre à jeter des sorts, préparer des potions et défier d’autres Sims en duel… Tel est le sort réservé à vos Sims !

Une meilleure visibilité au joueur sur les nouvelles fonctionnalités disponibles.

Ce nouveau pack réserve quelques belles surprises... Lors de la création des Sims dans le CUS, de nouveaux vêtements et coiffures sont disponibles, dans un style assez gothique, sexy et mystérieux, qui sont bien travaillés sur le plan graphique. Petit bémol toutefois, leur nombre n’est pas folichon, mais nous ne pouvons pas trop en demander pour un tel bundle - et non un pack d’extension. De nouveaux meubles et décorations font également leur apparition dans le mode Construction. Ceux-ci sont plutôt d’inspiration baroque avec des motifs tribaux, qui nous rappellent forcément les salles de classe de Poudlard.

Le panneau des besoins donne une meilleure visibilité au joueur sur les nouvelles fonctionnalités disponibles, notamment avec un accès rapide aux avantages de jeteurs de sorts. Ce nouvel affichage apporte un vrai plus à la jouabilité, car il permet d’avoir un œil sur toutes les progressions liées à ce pack, qui sont centralisées au même endroit : énergie magique, rang (d’apprenti à virtuose), grimoire pour les sorts et potions… Le tout avec une très bonne ergonomie.

Quatre différents espaces





Tout d’abord, le QG est l’espace dans lequel notre Sim atterrit lorsqu’il passe le premier portail depuis Glimmerbrook. Les décors nous emportent au cœur d’un magnifique manoir plein de mystères. Il permet aux Sims étudiants et enseignants de se retrouver pour échanger leurs connaissances et étudier/pratiquer des sorts et potions. Il existe un professeur pour chaque discipline : magie pratique, magie malicieuse et magie indomptée. Ces trois instituteurs apprennent au Sim à jeter des sorts, à fabriquer des potions et peuvent même lui donner des cours particuliers de magie.

Il existe un professeur pour chaque discipline.

Les jardins sont un petit espace dans lequel le Sim peut venir récolter divers ingrédients pour ses potions, comme de la valériane, des pommes, des pommes de terre, etc., et pécher quelques poissons. Bien que les décors soient magnifiques, petite déception au niveau de la taille des lieux, qui auraient mérité quelques allées supplémentaires.

Troisième espace, l’allée des jeteurs de sorts a un petit côté « chemin de Traverse » d’Harry Potter. Les trois boutiques présentes nous permettent d’acheter baguettes magiques, balais, familiers (petite créature qui suit le Sim dans ses déplacements), livres de sorts et de potions, pierres précieuses et ingrédients pour la préparation de potions. Hormis ces trois boutiques, rien de très palpitant dans cet espace.

Enfin, le terrain de duels est l’espace dans lequel se trouvent les Sims souhaitant s’affronter en duel. Pourquoi se rendre dans cet endroit particulier ? Pour diverses raisons : échanger des connaissances, obtenir d'anciens objets ou des ingrédients, ou bien simplement parce que l’interlocuteur de votre Sim vient de traiter sa maman de lama, par exemple…

D'une main de maître





Le point principal en termes de jouabilité est clairement la rapidité de déplacement, tant pour accéder au monde magique depuis le monde « réel » via la Glimmerpierre dans l’inventaire (présente dès le début de la partie), qu’entre les différents espaces du monde magique, sans temps de chargement. L’apprentissage des sorts/potions est également relativement rapide. Notre Sim peut atteindre le rang Acolyte (3) voire Adepte (4) assez tôt après seulement 2 ou 3 heures de jeu. Les décors sont globalement très bien travaillés, avec beaucoup de détails qui nous plongent dans une atmosphère très mystique.

Le pack de jeu Monde Magique des Sims 4 offre une multitude de nouveaux éléments.

Malgré tout, certains points faibles sont à noter. Dans Glimmerbrook, peu de terrains sont habitables ; ce qui est généralement le point faible de la plupart des villes du jeu. Dans le Monde Magique, lorsque le Sim passe d’un espace à l’autre via les portails, la caméra ne se recentre pas sur lui automatiquement, ce qui aurait été pourtant très pratique.

Autre bémol, un petit bug peut arriver lorsque le Sim va préparer une potion : une tâche apparaît dans la file d’attente puis disparaît, et impossible de la faire réapparaître dans la file. Pour cela, il faut aller dans « Gérer les mondes », puis revenir dans la partie. Finalement, cela ne prend que quelques secondes, mais la jouabilité s’en trouve un peu altérée...

Globalement, le pack Monde Magique des Sims 4 offre une multitude de nouveaux éléments : votre Sim va véritablement vivre une aventure palpitante dans une école de magie pleine de mystères. Avec ses décors mystiques et toutes ses nouvelles aptitudes, ce DLC tient ses promesses.

Les plus Les graphismes

L'ambiance

Un nombre considérable de nouveautés pour un pack de jeu (et non une extension)

Aucun temps de chargement pendant les passages entre les différents espaces Les moins Quelques bugs (mineurs)

Écran qui ne se recentre pas automatiquement sur le Sim après le passage d'un espace à l'autre

Durée de jeu un peu courte ; apprentissage (trop ?) rapide des compétences magiques