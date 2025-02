Les Sims 4 : une fonctionnalité adorée des fans de retour dans une mise à jour gratuite

Maxis et Electronic Arts ne vont évidemment pas lâcher Les Sims 4, les studios ayant annoncé vouloir continuer le support de cet opus en parallèle du curieux Projet René, qui ne sera pas Les Sims 5. La franchise fête cette année ses 25 ans, les développeurs vont publier du contenu toute l'année et ils lancent aujourd'hui une mise à jour gratuite rajoutant une fonctionnalité très appréciée dans les précédents opus.

Les studios annoncent aujourd'hui le retour des cambriolages dans Les Sims 4. Les cambrioleurs étaient déjà présents dans les trois premiers opus, ils vont désormais s'introduire dans les chaumières de cet épisode pour voler les biens les plus précieux, sur fond de musique angoissante. Il existe heureusement plusieurs moyens de se protéger des vols commis par Sophie Louterie (surtout si vous avez des packs d'extension), voici tout ce qu'il faut savoir sur les cambriolages dans Les Sims 4 :

Tout ce que vous devez savoir sur les cambriolages





Alors, comment fonctionnent les cambriolages dans Les Sims 4 ? Voici ce que vous devez savoir. La tristement célèbre Sophie Louterie (oui, c'est le nom de la cambrioleuse ; nous aimons les jeux de mots) n'agit que la nuit, en pénétrant chez votre Sim lorsque tout le monde dort (ou ne dort pas d'ailleurs !). En un rien de temps, elle s'empare de vos objets précieux et prend la fuite.

Comment empêcher ses méfaits nocturnes





Si un ou une de vos Sims appelle rapidement la police, celle-ci peut arrêter la cambrioleuse. Si vous souhaitez plus de sécurité, l'alarme anti-intrusion est de retour également ! Placez-en une dans la maison de votre Sim pour plus de protection, car la seule façon de garantir que la police arrive sur la scène du crime à temps est d'installer une alarme anti-intrusion. Les Sims qui aiment le bricolage peuvent améliorer l'alarme pour qu'elle fasse toutes sortes de choses utiles : appeler automatiquement la police, réduire les risques qu'elle tombe en panne ou même envoyer une décharge à la cambrioleuse, l'obligeant à lâcher les objets volés.

Vous préférez gérer la situation vous-même ? Aucun problème : vos Sims peuvent agir, que ce soit en se réveillant pour appeler la police (qui attrapera ou pas la voleuse) ou en se lançant dans une bagarre avec la cambrioleuse ; vos Sims ont donc le choix ! Astuce de pro : les Sims qui vont à la salle de sport ont plus de chances de gagner les bagarres !

Les Sims spéciaux peuvent utiliser de nouvelles techniques de défense





La manière d'empêcher un cambriolage sera unique en fonction de qui habite dans le foyer. Les Sims spéciaux apportent encore plus de possibilités enthousiasmantes.

Vous avez un chien ? Il pourchassera la cambrioleuse. (Nécessite le pack d'extension Les Sims 4 Chiens et Chats)

Les loups-garous et louves-garous peuvent intimider la cambrioleuse pour qu'elle parte. (Nécessite le pack de jeu Les Sims 4 Loups-garous)

Les jeteurs et jeteuses de sorts ? Ces Sims ont tout ce qu'il faut, des sorts de confusion aux transformations complètes. (Nécessite le pack de jeu Les Sims 4 Monde magique)

Les Servos peuvent électrocuter la cambrioleuse grâce à leur matrice de défense. (Nécessite le pack d'extension Les Sims 4 À la fac)

Les scientifiques peuvent l'immobiliser grâce au rayon glacial. (Nécessite le pack d’extension Les Sims 4 Au Travail)

Les vampires, bien sûr, peuvent profiter de la situation pour prendre un en-cas de plasma chaud avant d'ordonner à la cambrioleuse de partir. (Nécessite le pack de jeu Les Sims 4 Vampires)

Même les Sims sans super-pouvoirs ont des réactions amusantes. Les ados peuvent s'arrêter pour faire un selfie avec la cambrioleuse avant d'aller se mettre à l'abri ; et ainsi lui voler la vedette !

Des personnages emblématiques comme Agnès Ladentelle et Bonehilda ne s'enfuient pas : elles sont prêtes à se battre ! Au total, nous avons inclus plus de 50 réactions uniques dans le jeu de base et 17 packs différents, ainsi que 37 interactions dirigées par le joueur ou la joueuse. Qui aurait cru que de simples vols pourraient apporter autant de caractère à votre jeu ?

Les cambriolages sont rares car nous voulons que ces moments soient exceptionnels. Cependant, si vous adorez le chaos, nous avons ce qu'il vous faut : le nouveau défi de terrain Cambriolages en série. Si vous l'activez, non seulement les cambriolages seront plus fréquents, mais en plus, même les fidèles alarmes commenceront à faire des siennes. Vous n'allez pas vous ennuyer !