PlayStation Plus : 3 raisons de télécharger Uncharted: The Nathan Drake Collection

J'ai téléchargé la trilogie, ayant fait les opus originaux sur PS3. Ça fait longtemps que j'avais envie de les refaire (ayant été un peu déçu du 4). Je dois avouer que je suis agréablement surpris. Pour le moment sur 1. Le gameplay a un peu vieilli, mais reste agréable et fluide. Les graphismes ont bénéficié d'un soin non négligeable, et restent très agréable a l'oeil. Donc oui pour moi, ça vaut le coup, surtout si on a pas fait les originaux. Mais aussi si on les a fait et qu'on a envie de s'y replonger avec plaisir.

Moi c'est le cas.