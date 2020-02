PlayStation Plus : 3 raisons de télécharger Bioshock: The Collection

Depuis plusieurs jours, les abonnés au PlayStation Plus peuvent mettre la main sur BioShock: The Collection. Vous n'avez pas encore téléchargé cette compilation de folie ? Eh bien, Sony Interactive Entertainment partage trois bonnes raisons pour se lancer dans ce monde étrange et particulier.

Jouez à trois classiques du jeu d'aventure à la première personne, totalement remastérisés. Un jeu qui fait réfléchir

Expérimentez la nature du mal dans un trio de sombres fables Sci-Fi. Des forces surnaturelles

Affrontez différents ennemis avec des compétences impressionnantes.

