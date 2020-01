PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en février 2020

Depuis le mois de mars 2019, le nombre de jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pendant qu'ils souscrivent au service a connu une baisse drastique, la PS3 et la PS Vita ayant été mises de côté. Nous avions donc droit jusqu'à présent à seulement deux jeux. Bonne nouvelle, Sony Interactive Entertainment est d'humeur généreuse et va en proposer trois en février !

Nous pourrions même dire qu'il y en aura 5, car la compilation proposée cette fois n'est autre que BioShock: The Collection, qui contient tout simplement les trois épisodes de la saga, ainsi que l'ensemble des DLC, pour des heures de fun et d'action à Rapture et Columbia. Nous avons ensuite Les Sims 4, pour les amateurs de simulation de vie déjantée. Enfin, la petite surprise ajoutée à la carte du mois n'est autre qu'un jeu exclusif au PlayStation VR, Firewall Zero Hour, de quoi plaire aux amateurs de FPS en réalité virtuelle. Vous aurez jusqu'au 2 mars pour les récupérer et en profiter tant que vous restez abonnés.

Les sorties du PlayStation Plus pour février 2020

Uncharted: The Nathan Drake Collection Jusqu'au 4 février 2020

Support : PS4 Goat Simulator Jusqu'au 4 février 2020

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour février 2020

BioShock: The Collection À partir du 4 février 2020

Support : PS4 Les Sims 4 À partir du 4 février 2020

Support : PS4 Firewall Zero Hour À partir du 4 février 2020

Support : PS4 (PS VR)