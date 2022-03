TEST Les Sims 4 Mariage : quand mariage rime avec carnage

Un CUS bien fourni et élégamment travaillé… dans l’ensemble





Un beau mariage, cela fait rêver. Les tenues habillées, les jolies décorations, la cérémonie émouvante, les délicieux plats assemblés avec élégance… Les Sims 4 Mariage promet d’enrichir les fêtes de mariage, déjà disponibles dans le jeu de base, pour en faire de véritables événements incontournables. Mais, comme dans un mariage « réel », rien ne peut se passer comme prévu le jour J...

La qualité prend le dessus sur la quantité.

Commençons par le positif. Une agréable surprise en découvrant les nouveaux éléments du CUS : côté féminin, une vingtaine de robes sont disponibles dans de nombreux coloris. Elles ont toutes leur propre style, qu’il soit plutôt classique, sobre, moderne, excentrique ou traditionnel. Bref, il y en a pour tous les goûts ! Toutes ont un point commun, cependant : elles sont élégantes et assez bien travaillées. En revanche, quelques points noirs viennent (déjà) obscurcir le tableau. Il semblerait que certaines robes disposent encore des « traits » de création qui apparaissent normalement en phase de développement. Un haut de type traditionnel affiche même une sorte de quadrillage, qui n’est pas présent sur le tissu de la jupe associée. Hormis cela, la variété des tenues et des styles représente un bon point.

Il faut le souligner : les nouveaux éléments du mode Construction ont été vraiment bien détaillés. La qualité prend le dessus sur la quantité, certes, mais cela était quasiment indispensable pour un pack de jeu de ce genre. Qu’il s’agisse de meubles, d’objets ou de décorations, l’accent a été mis sur l’élégance. Le drapé et les fleurs sont à l’honneur, dans des tons majoritairement pastel. Des objets culturels sont également présents, comme des services à thé et des panneaux de décoration aux accents asiatiques et orientaux. Mention spéciale pour le magnifique piano à queue et la pergola végétale. L’avantage de la plupart de ces objets, c’est qu’ils peuvent facilement être réutilisés dans de nombreux autres contextes.

Cela partait pourtant si bien…





Passons maintenant au vif du sujet : le gameplay. Parce qu’il s’agit bien d’un pack de jeu, avant tout. Tout d’abord, nous découvrons qu’il est possible d’organiser de nouveaux événements en lien avec le mariage, comme un enterrement de vie de jeune Sim, une réunion de famille ou même un dîner de répétition. L’idée est très bonne en soi. Toutefois, en sélectionnant le type d’activité à réaliser au cours de l’événement, nous nous rendons compte qu’hormis la cérémonie de mariage en elle-même, toutes les activités « spéciales » proposées sont les mêmes : manger, boire, danser, porter un toast, etc. Une petite différence, même légère, entre les types d’événement aurait été appréciée, surtout qu’il y avait du potentiel notamment pour les enterrements de vie de jeune Sim. Après, libre à nous de faire ce que nous voulons pendant ces événements… Il est également possible de demander à d’autres Sims d’être son témoin, son responsable des fleurs ou des alliances. Mais nous verrons plus loin que cela n’a pas servi à grand-chose…

Les éléments du CUS et du mode Construction valent vraiment le coup.

En ce qui concerne la nouvelle ville, Tartosa, il est clair que c’est un endroit très pittoresque et bucolique, parfait pour un mariage. Inspirée des villages italiens du littoral, elle propose une grande plage et de magnifiques décors, comme des rues pavées et des ponts. De quoi faire de jolies photos ! Les lieux communautaires sont également très sympas, avec la possibilité d’attribuer un nouveau type de terrain pour les lieux de mariage. Il existe même des boutiques pour préparer le mariage (non visitables, malheureusement), comme un magasin de robes de mariée, une pâtisserie, un fleuriste. Niveau décor, il faut dire que tout est bien réalisé.

Après quelques événements de préparation, le jour J arrive donc… et c’est là que les Athéniens s’atteignirent. Rien ne se passe comme prévu. Lors du paramétrage de l’événement, il est possible de demander aux invités de venir habillés avec un style particulier et dans des tons spécifiques. Résultat : tous sont arrivés en tenue quotidienne, sans respect de la couleur non plus. Niveau photos de mariage, ce n’est pas top… Les fiancés non plus ne sont pas dans leur tenue. Soit, nous en profitons pour les faire monter dans leurs espaces respectifs pour se changer devant un beau miroir. Nous tentons ensuite de rassembler tout le monde devant l’arche, à l’extérieur dans le jardin, afin que les invités commencent à prendre place. C’était sans compter le fait qu’il y avait une autre arche sur le terrain, dans le bâtiment principal… devant laquelle tout le monde s’est rassemblé car elle était probablement plus proche d’eux. La seule solution pour faire venir tous les invités à l’endroit souhaité (et encore, seulement ceux qui n’étaient pas dissipés) était de supprimer l’arche indésirable via le mode Construction.

Ensuite, il nous est donné la possibilité de faire monter ou descendre l’allée aux Sims de notre choix en fonction de leur rôle (porteur d’alliances, témoin, etc.). Sauf que cela n’a pas fonctionné non plus. Les Sims restent devant l’arche à attendre à l’infini… Nous parvenons tant bien que mal à faire venir les fiancés au pied de l’arche et les faire échanger leurs vœux. Mais au moment crucial où les jeunes mariés échangent leur baiser, un bug survient et la tête du marié se retourne comme dans un film d’horreur. So romantic… Vient ensuite le moment du lancer du bouquet, qui n’a jamais eu lieu au final. Impossible de rassembler tous les Sims au même endroit et la mariée attend à l’infini. Nous ne pouvons donc pas vous dire si l’animation se déroule bien ou pas. Pour ce qui est de la première danse, après avoir réussi à réunir les deux mariés sur la piste de danse, s’ensuivent des mouvements saccadés à cause d’un autre bug qui allongent les bras de nos Sims. Quelques mouvements plus tard, tout revient à la normale et nos mariés peuvent enfin danser leur slow tranquille… Ouf ! La seule animation qui s’est bien déroulée comme prévu de notre côté est la découpe de la première part du gâteau par les deux mariés. Une scène toute mignonne, il faut le dire.

C’était loin d’être la plus belle journée de nos Sims, mais les différents bugs d’animation nous auront payé une bonne tranche de rigolade malgré la frustration. En revanche, les éléments du CUS et du mode Construction valent vraiment le coup. Les développeurs ont déjà pris connaissance des dysfonctionnements et prévoient d’y remédier sous peu. Mieux vaut peut-être donc attendre la résolution des bugs avant d’acquérir le pack de jeu Les Sims 4 Mariage.

Les plus La nouvelle ville Tartosa, avec ses magnifiques décors

Les tenues habillées

La variété de choix dans les styles Les moins Des bugs qui empêchent le jeu de fonctionner correctement

Quelques imprécisions sur certaines tenues

Le manque de diversité des activités des nouveaux événements