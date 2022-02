Les Sims 4 : le pack Mariage ne sortira pas en Russie à cause d'un couple homosexuel dans le jeu

Cette semaine, EA Games et Maxis ont dévoilé le pack Mariages, une extension pour Les Sims 4 qui rajoutera une nouvelle zone de jeu où il sera possible d'organiser des mariages avec tout un tas de nouvelles mécaniques. Les développeurs mettaient en avant l'union de Dom et Cam, et c'est justement ce couple qui pose problème dans certains pays.

Dominique et Camille ne sont peut-être que des pixels, mais elles représentent un couple homosexuel, qu'il sera donc possible de marier dans Les Sims 4 : Mariages. Sauf que le mariage entre personnes du même sexe est interdit en Russie, les développeurs ont donc partagé un long message pour expliquer que l'extension ne sera pas disponible dans ce pays :

Une lettre de l’équipe Les Sims à nos joueurs Hier, nous vous avons présenté le pack de jeu Les Sims 4 « Mariage » ainsi que Dominique et Camille, un couple dont l’amour est sans limites. Aujourd’hui, nous voulons vous expliquer pourquoi nous avons pris la décision de ne pas sortir ce pack en Russie. Célébrer l’amour, à votre façon Au fil des années, nous avons été ravis de voir comment vos Sims ont trouvé l'amour et célébré cet amour lors de mariages dans notre jeu de base. Vous avez également partagé avec nous votre hâte de marcher jusqu'à l'autel, et de voir vos Sims s'asseoir et verser une larme de joie en vous voyant vous engager pour la vie. Lorsque nous avons créé « Mariage », voici la vision que nous avions pour notre communauté mondiale : la joie de trouver l’amour, de célébrer cet amour et de raconter des histoires qui ont un sens sur un plan personnel. Imaginer les histoires que nos joueurs raconteront avec nos packs est au cœur de tout ce que nous créons. Pour « Mariage », nous avions hâte de vous présenter Dom et Cam. Leur histoire d’amour reflète les expériences vécues par beaucoup de membres de notre communauté et de notre équipe. En avançant dans notre processus de développement et de narration de marque, nous avons réalisé que la manière dont nous voulions raconter l'histoire de Cam et Dom n'était pas quelque chose que nous pourrions partager librement dans le monde entier. Un engagement envers nos valeurs La possibilité de raconter des histoires - n'importe quelle histoire - est au centre de ce que nous faisons dans Les Sims. Ne pas raconter l'histoire de Cam et Dom aurait compromis les valeurs qui nous tiennent à cœur. Nous tenons à vous offrir la liberté d’être qui vous êtes, d’aimer qui vous aimez et de raconter les histoires que vous voulez raconter. Qu’est-ce que cela implique pour vous, nos joueurs ? Nous sommes déterminés à respecter cet engagement en mettant en avant et en célébrant des histoires comme celle de Dom et Cam, et nous avons donc décidé de renoncer à la sortie de « Mariage » là où notre histoire aurait dû être modifiée à cause de lois fédérales. Malheureusement, cela signifie que les membres de la communauté Les Sims en Russie ne pourront pas acheter ce pack de jeu. À tous les fans des Sims du monde entier : nous sommes reconnaissants de vous avoir dans notre univers. Avec tout notre amour et toute notre gratitude, l'équipe Les Sims

Entre modifier le contenu de son DLC ou refuser sa sortie en Russie, EA Games et Maxis ont fait leur choix. Il faut dire que Les Sims 4 met régulièrement en avant la tolérance et l'inclusion dans ses contenus, et les studios veulent continuer sur cette lancée. Il serait d'ailleurs étonnant que la Russie soit le seul pays concerné par cette histoire. Pour rappel, l'extension Mariages sera lancée le 17 février prochain, et vous pouvez retrouver Les Sims 4 ainsi que ses contenus additionnels chez Gamesplanet.