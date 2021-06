Les Sims : la communauté LGBTQ+ à l’honneur en ce Mois des Fiertés 2021

À l’occasion du Mois des Fiertés cette année, Les Sims a décidé de faire honneur à la communauté LGBTQ+ en proposant à neuf joueurs renommés sur le web d’expliquer en quoi la saga mythique les a aidés à explorer leur sexualité et leur genre. En effet, il est bien connu que la franchise met l’ensemble des Sims sur un pied d’égalité sans faire de distinctions entre les genres. Ces dernières années, une mise à jour a même permis aux joueurs d’attribuer des caractéristiques dites biologiquement « féminines » ou « masculines », comme le fait de tomber enceinte, de mettre enceinte d’autres Sims ou d’uriner debout par exemple, à n’importe quel genre pour créer le Sim le plus personnalisé possible.

eyAnton (il/lui) : un streameur suédois qui a utilisé Les Sims pour l’aider à échapper à la dysphorie de genre et qui s’efforce de toujours encourager les autres membres de la communauté

: un streameur suédois qui a utilisé Les Sims pour l’aider à échapper à la dysphorie de genre et qui s’efforce de toujours encourager les autres membres de la communauté BeyondSims (il/lui) : un créateur de contenu basé au Royaume-Uni qui a utilisé le jeu pour accepter sa sexualité à travers une représentation et une exploration positives

: un créateur de contenu basé au Royaume-Uni qui a utilisé le jeu pour accepter sa sexualité à travers une représentation et une exploration positives CaroloVazquez (elle) : une joueuse d’origine argentine qui a fait l’expérience des relations entre personnes de même sexe dans Les Sims dès son plus jeune âge et a bâti sa communauté virtuellement

: une joueuse d’origine argentine qui a fait l’expérience des relations entre personnes de même sexe dans Les Sims dès son plus jeune âge et a bâti sa communauté virtuellement Dimissauro (il/lui) : un Simmer qui a enfin vu des personnages LGBTQ+ réalistes dans Les Sims, où il a trouvé une communauté diversifiée et accueillante

: un Simmer qui a enfin vu des personnages LGBTQ+ réalistes dans Les Sims, où il a trouvé une communauté diversifiée et accueillante EnglishSimmer (elle) : une membre de l’équipe finaliste de « The Sims Spark’d » qui a créé la série « Belong There » consacrée aux histoires LGBTQ+ après avoir exploré elle-même sa sexualité au sein du jeu quand elle était plus jeune.

Ces neuf témoignages nous apprennent que dès leur plus jeune âge, les joueurs ont pu explorer de nombreuses possibilités en matière de sexualité et de genre dans un environnement sûr et libre de tout jugement, ce qui leur a permis d’acquérir suffisamment de confiance en eux pour se lancer et faire leur coming out par la suite.

Vous pouvez consulter ces témoignages traduits en français ici.

Les Sims 4 est actuellement disponible à la Fnac au prix de 19,99 € sur PC, PS4 et Xbox One.