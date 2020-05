Les Sims 4 : le DLC Écologie nous met au vert avec une bande-annonce de gameplay

Après les animaux de compagnie, la magie ou encore les études supérieures, la prochaine extension de Les Sims 4 va s'intéresser à un sujet qui touche tout le monde. Écologie nous parlera, figurez-vous, d'écocitoyenneté et de développement durable.

Le pack nous emmènera à Evergreen Harbor pour participer au développement positif et collectif d'une communauté autour de l'environnement. Nos décisions et nos actions auront un impact direct sur l'évolution du quartier, alors nous devrons tout faire pour réduire notre empreinte écologique et celle de nos voisins.

Jardins partagés, systèmes de recyclage, réutilisation de produits en fin de vie et bien d'autres initiatives écologiques pourront être adoptés. Et si vous voulez mêler la mentalité verte au travail, vous pourrez vous lancer dans une carrière de concepteur civil ou d'artisan indépendant pour transformer encore plus durablement le quartier. Et si vous voulez voir un peu de tout cela en action, une nouvelle bande-annonce de gameplay vient d'être dévoilée.

Les Sims 4 : Écologie pourra être téléchargé à compter du 5 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et coûte 39,99 €.

