Les Sims 4 : bande-annonce, détails et date pour Écologie, la nouvelle extension qui fera de vous un bon citoyen

2020 ne marquera pas la fin du contenu supplémentaire pour Les Sims 4, loin de là. Maxis et Electronic Arts ont encore de beaux projets pour les 20 millions de joueurs, à commencer par l'extension révélée aujourd'hui.

Elle s'appelle Écologie, et nous fera explorer Evergreen Harbor, un espace communautaire tourné vers la nature et le développement durable. Entre élimination de la pollution, constructions vertes, utilisation d'énergies renouvelables et recyclage des déchets, le DLC aura tout pour simuler la vie du parfait citoyen moderne.

Changez le monde

À Evergreen Harbor, chacune de vos actions et décisions influence l'état du monde qui vous entoure. Plus Evergreen Harbor devient propre, plus vous verrez la nature prospérer. C'est vous qui déterminez si le ciel est pollué ou suffisamment clair pour admirer des aurores boréales. Laissez les ordures s’accumuler dans les rues de votre quartier, ou ramassez-les pour créer des chemins remplis de végétation luxuriante dans votre ville. C'est à vous de décider !

Améliorez votre maison

De nouvelles mises à jour dans Construction/Achat vous incitent également à avoir un comportement plus écologique. Pour la première fois, vous pouvez compenser vos factures avec des éoliennes, des panneaux solaires et des récupérateurs de rosée. Réduisez votre empreinte écologique et investissez dans un toit vivant pour apporter une touche ultra-colorée. À l’intérieur, choisissez entre acheter de superbes nouveaux meubles (fabriqués de façon durable bien entendu) ou recycler les déchets d'un autre Sim pour en faire de magnifiques objets !

Soyez créatif

En parlant de récupération et de recyclage, pourquoi ne pas vous lancer dans une nouvelle carrière de créateur ? Faites le tour de la ville en cherchant des objets à collectionner et des matériaux pour votre prochain projet. Les Sims courageux peuvent même faire les poubelles pour trouver des ressources comme des colorants, des débris et morceaux et des ingrédients... du moment que l'odeur ne les dérange pas. Choisissez la carrière Créateur indépendant pour fabriquer des bougies, des jus de fruits pétillants, des objets recyclés et bien plus encore, puis vendez vos créations par correspondance ou sur Internet ! Vous pouvez également encourager vos voisins à voter pour un espace de création communautaire où vous pourrez fabriquer des objets ensemble.

Utilisez votre voix

Les espaces communautaires vides risquent de se délabrer et de devenir des décharges. Mobilisez vos voisins pour décider de la meilleure manière de les utiliser. Pour obtenir cet espace de création, vous allez avoir besoin de soutien. Vous avez plutôt envie d'un espace de plantation partagé avec des jardins verticaux ? Votez pour ce projet ! Chaque semaine, vous pouvez rejoindre votre nouvelle communauté en votant pour un plan d’action de quartier. Transformez le terrain partagé, faites la promotion des arts du spectacle, suggérez un entraînement hebdomadaire, demandez une initiative de recyclage ou explorez les nombreuses autres options disponibles sur le tableau. Sachez juste que vous pourriez finir par porter un sac en papier sur la tête si les choses tournent mal...