Les Sims 4 : Loups-garous, une date de sortie et une bande-annonce officielle dévoilée

Cela fait quelque temps que les joueurs de Les Sims 4 le réclament... et le voici ! La franchise s’est décidée à sortir un nouveau pack de jeu, Loups-garous, qui promet de transformer nos Sims en véritables lycanthropes. Pour exciter un brin les fans et la communauté, nous avons droit à une petite bande-annonce officielle.

Les Sims auront donc une nouvelle apparence à la nuit tombée ainsi qu’un comportement en conséquence... Des traits de personnalité devraient faire leur apparition en fonction du caractère du loup-garou. Point intéressant, nos lycanthropes pourront vivre leur meilleure vie animale dans une nouvelle ville, Moonwood Mill. Ils pourront hurler toute la nuit, prendre part à des meutes et même rencontrer leur âme sœur, ou tenter une vie de loup solitaire.

Le nouveau pack de jeu Les Sims 4 Loups-garous sera disponible dès le 16 juin sur PC et Mac (via Origin et Steam), et sur PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S et Xbox One. En attendant la venue de ce tout nouveau contenu, vous pouvez jeter un œil sur nos impressions du Kit Déco Maximaliste : TEST Les Sims 4 Kit Déco Maximaliste : du kitsch qui en vaut la peine !

Retrouvez Les Sims 4 et ses extensions sur Amazon.