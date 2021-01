Les Sims 4 : un nouveau kit d’objets, Paranormal, annoncé en vidéo, une date de sortie déjà dévoilée

Depuis plusieurs mois, les packs d’extension, packs de jeu et kits d’objets de la saga emblématique se sont enchaînés. 2021 commence sur les chapeaux de roue avec l’annonce d’un nouveau kit d’objets, baptisé Paranormal. Fantômes, exorcisme et frissons (pour nos Sims) devraient être au rendez-vous.

Côté déco, ce kit d’objets nous promet une ambiance sacrément colorée, au style un peu rococo et dépareillé, comprenant à la fois des meubles baroques et modernes. Un mélange audacieux, dont les couleurs nous rappellent le monde des morts dans la culture latine. Au final, le style de ces nouveaux éléments, bien que certains s’inspirent du gothique, ne nous paraît pas vraiment effrayant, mais plutôt « déjanté ».

Dans cette bande-annonce, nous apercevons également de nouvelles animations, où les Sims se font surprendre par des fantômes. Un petit air de déjà-vu puisque c’est déjà le cas dans la version actuelle du jeu : les fantômes ne sont pas nouveaux. En effet, ceux-ci hantent déjà les maisons de nos Sims en suscitant chez nous une certaine frustration lorsque nous constatons qu’ils finissent par casser tous nos objets... Est-ce que la nouvelle caractéristique de terrain Maison hantée, proposée dans la bande-annonce, pourrait résoudre ce problème ? Car s’il devient possible de choisir d’être hanté ou non, cela changerait la donne. Une nouvelle carrière, Enquêteur paranormal, devrait être disponible avec ce kit d’objets. Nous observons dans la vidéo ce qui ressemble à un rituel d’exorcisme, ou la possibilité d’invoquer des esprits. Cette dernière nous offre une animation plutôt sympathique, où nous voyons les chaises de nos Sims se soulever. Nous imaginons que ces invocations ne seront pas sans conséquence...

Bien que le timing de sortie ne soit pas vraiment compréhensible (il aurait peut-être été plus judicieux de le sortir vers Halloween), cette bande-annonce se révèle assez sympa, avec un clin d’œil aux foyers emblématiques de la saga, comme les Gothik et les Pancakes. Même si les fantômes ne sont pas nouveaux, les kits d’objets ont tendance, ces derniers temps, à proposer de plus en plus de gameplay, alors qu’ils ne devraient contenir, par définition, que des objets. Un avantage qui nous donne envie d’en savoir plus.

Les Sims 4 : Kit d’Objets Paranormal sera disponible le 26 janvier sur PC, Xbox One et PS4.