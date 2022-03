TEST Les Sims 4 Kit Déco Maximaliste : du kitsch qui en vaut la peine !

Contrairement au minimalisme qui cherche à épurer les intérieurs, le maximalisme, lui, vise tout l’inverse. C’est ce qui transparaît de ce nouveau kit Déco Maximaliste, dont les imprimés et couleurs se mélangent pour former un tout autre résultat. Trois styles ressortent du kit : les « Chinoiseries », la « Régence » et le « Moderne abstrait ». La franchise nous propose de mixer les trois ensembles pour un effet maximal, ce qui n’est pas sans nous rappeler l’époque du premier volet des Sims, avec ses meubles au goût... particulier. Une petite vague de nostalgie !

La sculpture en forme de paon est sublime.

Avec 18 nouveaux éléments de construction, 2 sols et 3 papiers peints, le kit Déco Maximaliste pourrait paraître un peu léger pour un kit axé sur la décoration. Toutefois, nous avons été surpris par la qualité de ces objets et du travail réalisé dessus. En effet, la variété des motifs peut totalement changer l’aspect d’un meuble. Nous avons alors l’impression d’avoir beaucoup plus que 18 éléments de construction. Ainsi, le canapé et le fauteuil proposés peuvent radicalement changer le style de la pièce en fonction de leur matière ou de leur imprimé. Les tons des coloris disponibles se marient plutôt bien entre eux, allant du très coloré au plus sobre. Chaque élément peut ainsi être facilement adapté à différents intérieurs, en tant que pièce centrale aux couleurs vives ou décoration plus discrète aux tons neutres.

Le verre est une matière utilisée pour deux éléments de surface, à savoir la table basse et le guéridon. Cette matière s’associe bien avec les trois styles du kit, c’est donc un bon point. La cheminée proposée est simple, mais devient originale dès lors qu’elle est en couleur. Le miroir divisé en plusieurs parties ajoute une touche de modernité et peut habiller un mur de façon subtile tout en agrandissant la pièce. Un élément de construction a toutefois attiré notre attention : le cercle d’infinité. Son inspiration fait plutôt penser aux années 1970 et représente davantage une curiosité dans ce kit.

En revanche, la sculpture en forme de paon est sublime, d’autant plus avec la diversité de couleurs qu’elle arbore. Le petit modèle représentant deux girafes qui se regardent en version graphique est sympathique, mais sans plus. Le meuble télé, quant à lui, est plutôt bien travaillé, mais reste assez classique, si nous ne prenons pas en compte les différents coloris. Un bon point pour l’ensemble décoratif mural qui regroupe plusieurs petits cadres, plantes et miroirs, dont les images s’adaptent au style choisi. Les deux lampes du kit sont également bien dessinées, avec une à halogène « tombante » qui installe une ambiance cosy et un plafonnier un peu plus moderne qui apporte un peu de peps à la pièce. La possibilité d’installer des lambris sur les murs permet de moderniser l’intérieur et d’ajouter un peu plus de profondeur à la pièce.

Ce kit de construction donne accès à de nombreuses possibilités, malgré un nombre d’éléments qui peut paraître un peu faible. Déco maximaliste oui, si nous mélangeons tout, mais si nous prenons chacun des éléments à part, il nous est possible de créer de magnifiques intérieurs aux pièces originales et colorées.

