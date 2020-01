Les Sims 4 : 20 millions de joueurs, un opus en ligne en préparation ?

Lors de son dernier bilan financier, Electronic Arts s'est attardé sur Les Sims 4, un titre disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et développé par Maxis. Cet opus est un succès sur la longueur, il compte en effet 20 millions de joueurs sur toutes les plateformes.

Mais Les Sims 4 est sorti à l'origine en 2014, et outre les DLC et les extensions qui arrivent régulièrement, les joueurs aimeraient bien avoir de la nouveauté. Bonne nouvelle, le PDG d'EA Games Andrew Wilson a affirmé que la franchise aura droit à un nouvel opus sur la prochaine génération de consoles, et il évoque notamment Les Sims Online, qui proposait à l'époque « des interactions sociales et de la compétition », des fonctionnalités d'autant plus actuelles et facilement réalisables grâce au cross-platform et aux fonctionnalités liées au cloud.

Pour rappel, dès le mois d'octobre dernier, Electronic Arts affirmait que Maxis développait déjà un nouveau jeu vidéo, sans en préciser la nature. Le studio étant surtout connu pour Les Sims et SimCity, il y a fort à parier qu'il s'agit bien de ce titre en ligne.