Fall Guys atteint les 20 millions de joueurs grâce au free-to-play

La semaine dernière, Fall Guys est enfin sorti sur Switch et Xbox, et il est surtout devenu free-to-play. Le titre de Mediatonic est donc jouable par tout le monde, à condition d'avoir un PC, une PS4, une PS5, une Xbox One, une Xbox Series X|S ou une Switch, autant dire que de nombreux curieux étaient au rendez-vous.

Quelques jours après ce changement de modèle économique, Mediatonic a annoncé que Fall Guys avait dépassé les 20 millions de joueurs uniques depuis sa sortie, en août 2020. Un succès qui profite également à Epic Games, qui a racheté le studio de développement et qui propose désormais Fall Guys en exclusivité free-to-play sur sa plateforme. La société affirme avoir doublé son record de fréquentation sur l'Epic Games Store, grâce à la hype du jeu de Mediatonic, mais aucun chiffre n'est lâché. Du côté de Steam, nous avons cependant des chiffres grâce à Steamcharts. Le titre est encore jouable pour ceux l'ayant acheté avant son passage en free-to-play, passant de 10 000 joueurs en simultané à plus de 55 000 joueurs le 21 juin dernier. Nous sommes loin des 172 000 joueurs connectés en même temps au lancement il y a deux ans, mais il est clair que Fall Guys connaît ici un second souffle.

Vous pouvez donc retrouver Fall Guys: Ultimate Knockout sur PC, PlayStation, Xbox et Switch gratuitement, avec un Battle Pass et des microtransactions pour des objets cosmétiques. Des cartes PSN sont disponibles sur Amazon.