Fall Guys : 10 millions de joueurs sur PC, un vrai carton

Fall Guys: Ultimate Knockout a marqué la fin de l'été vidéoludique, le titre de Mediatonic est sorti au début du mois d'août sur PC et PlayStation 4, et il était offert pendant le premier mois pour les abonnés PS+, lui permettant de devenir « le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps dans le monde », tandis que sur Steam, il cumulait déjà sept millions de ventes à la fin du mois d'août.

Depuis, les choses se sont calmées, Fall Guys n'est plus réellement au centre de toutes les attentions, il faut dire qu'un certain Among Us a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Pourtant, le titre de Mediatonic a continué d'attirer les joueurs, et Unity a ainsi cité Fall Guys dans son dernier bilan trimestriel, indiquant qu'il s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires sur PC via Steam. Un chiffre qui date du 30 septembre dernier, à l'époque où le jeu était encore assez populaire, les ventes n'ont sans doute pas grimpées de manière significative depuis.

Mediatonic continue de proposer des mises à jour avec du contenu, mais surtout des costumes, l'oie d'Untitled Goose Game est ainsi disponible depuis cette semaine. Vous pouvez acheter Fall Guys: Ultimate Knockout à 19,99 € chez Gamesplanet.