Fall Guys : le Battle Royale dépasse les 11 millions de ventes sur PC

Après avoir atteint les 10 millions de ventes sur PC, c’est désormais un nouveau record qui a été franchi pour Fall Guys. À l’occasion des 15 ans du studio, Mediatonic a posté sur son blog un post en dévoilant quelques nouveaux chiffres en plus de remercier la communauté ainsi que les développeurs.

Ainsi, les papas des bonshommes en gelée affirment que Fall Guys: Ultimate Knockout a réuni plus de 11 millions de joueurs sur PC en plus d’être « le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps. » Toutefois, des chiffres concernant les ventes de la production sur PlayStation 4 n'ont pas été révélés. Mediatonic a ainsi stipulé :

Cette année, Fall Guys: Ultimate Knockout s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires sur PC et est devenu le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps, accumulant au passage quatre nominations aux Game Awards.

Pour rappel, Mediatonic a brièvement teasé la nouvelle Saison 3 de Fall Guys en plus de nous donner rendez-vous aux Game Awards 2020. Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur Gamesplanet pour 19,99 € avec 1 € de cashabck.