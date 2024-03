Sonic Toys Party : un clone de Fall Guys fuite avec du gameplay

Cela fait quelques semaines déjà que des rumeurs parlent de Project Toys, un jeu Sonic free-to-play pour mobiles. Aujourd'hui, le jeu semble se confirmer au travers d'une bande-annonce et d'une vidéo de gameplay partagés par The Sonic Show, les fans de Fall Guys ne seront pas perdus :

Sonic Toys Party semble donc être une copie de Fall Guys, mais avec un gameplay bien plus nerveux. Comme le montrent les extraits dans la vidéo ci-dessus, le titre est plutôt rapide et totalement ancré dans l'univers de Sonic, les joueurs pourront incarner le hérisson bleu, Shadow, Robotnik, Knuckles, Tails, Amy et divers personnages de la licence, avec des options de personnalisation comme des chapeaux. Un Battle Pass payant sera évidemment de la partie, tandis que les épreuves nous demanderons de foncer jusqu'à la ligne d'arrivée le plus vite possible, de récolter des anneaux ou encore survivre jusqu'à la fin du chrono. Là encore, Fall Guys a inspiré les concepteurs.

Si les rumeurs sont correctes, Sonic Toys Party devrait sortir à l'été 2024 sur iOS et Android, mais il faudra attendre une confirmation de SEGA pour en être certain. D'ici là, vous pouvez retrouver Sonic Frontiers à partir de 22,50 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.