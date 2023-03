The Murder of Sonic the Hedgehog : un véritable visual novel sur fond de murder party du célèbre hérisson lancé pour le 1er avril

En fin d'après-midi, quand nous avons vu passer sur Twitter un message du compte officiel de la licence Sonic déclarant avoir écouté les retours des fans et que la licence allait prendre une toute nouvelle direction, forcément nous nous attendions à un amusant poisson d'avril. Effectivement, l'annonce qui a suivi en est un, puisque le postulat est que Sonic est mort et nous allons devoir résoudre son meurtre, bien loin d'un jeu de plateforme avec de la vitesse il faut l'avouer. Sauf que The Murder of Sonic the Hedgehog est un jeu bien réel !

Vous pouvez en effet télécharger gratuitement et dès maintenant ce visual novel sur Steam, qui a été conçu par la Social Team derrière la licence et comporte également des passages de plateforme utilisant le clavier. Notez toutefois qu'il n'est qu'en anglais, ce n'est après tout pas un projet commercial.

C’est l’anniversaire d’Amy Rose, et elle organise une soirée enquête à bord du Mirage Express ! Quand Sonic devient la victime du jeu, tout le monde s’active pour découvrir la vérité. Cependant, quelque chose ne tourne pas rond. S’agit-il vraiment d’un jeu innocent, ou quelque chose de plus sinistre se prépare-t-il ? Rejoignez les personnages de la série Sonic The Hedgehog dans une nouvelle aventure passionnante ! Nouveaux visages et visages familiers Interrogez vos personnages préférés pour comprendre ce qui est arrivé à Sonic. Incarnez un nouveau personnage qui vient de commencer à travailler à bord du Mirage Express et rencontrez le sympathique Contrôleur qui prend sa retraite après un long parcours ! Tous à bord ! Laissez-vous immerger dans l’ambiance visuelle et sonore du Mirage Express, avec des paysages et des personnages entièrement dessinés à la main. Canon ou pas ? Vous savez ce qu’on dit : tout est canon*. *Ce jeu n’est pas développé par la Sonic Team, mais nous faisons confiance au pouvoir de l’imagination !

Pour un contenu plus classique, vous pourrez prochainement vous tourner vers Sonic Origins Plus, tandis que Sonic Frontiers a récemment eu droit à une mise à jour gratuite. Autant dire que le héros est loin d'être six pieds sous terre ! Vous pouvez l'acquérir sur Amazon à partir de 33,28 €.