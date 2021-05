Sonic Colours: Ultimate, l'édition remastérisée officialisée et datée avec des nouveautés, une série animée Rise of the Wisps en amuse-bouche !

L'idée d'une version remastérisée de Sonic Colours (ou Sonic Colors en anglais) traînait depuis quelques semaines, alors qu'un Sonic Colours Remastered avait été mentionné en ligne. S'il y avait bien un endroit pour le révéler, c'était lors du live Sonic Central pour fêter les 30 ans de la saga, et c'est bien ce qui s'est passé.



Le jeu Wii de 2010 va bel et bien revenir, sous le nom de Sonic Colours: Ultimate (ou Sonic Colors: Ultimate à l'étranger, décidément). Sa date de sortie est calée au 7 septembre 2021 sur PC via l'Epic Games Store, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. Développé par Blind Squirrel Entertainment, il apportera un gameplay revisité, une jouabilité jusqu'en 4K à 60 fps, des fonctionnalités inédites et même le nouveau mode Rival Rush où nous défierons Metal Sonic en duel.

Rejoignez Sonic dans son incroyable aventure à grande vitesse ! Le diabolique Dr. Eggman a construit un gigantesque parc d'attractions intergalactique doté d'incroyables manèges et attractions. Cependant il alimente sa création grâce à une race alien capturée, appelée les « Wisps ». Utilisez la vitesse supersonique de Sonic pour libérer les Wisps et apprenez-en plus sur leurs pouvoirs puissants tandis que vous explorez six mondes uniques et colorés, chacun rempli d'ennemis puissants et d'obstacles à franchir. Sonic est mis à l'épreuve durant sa quête de délivrance des Wisps, dont les pouvoirs mystiques peuvent être exploités afin d'obtenir des capacités spéciales. Avec leur aide, ainsi que la vôtre, il devra passer ces épreuves haut la main ! Vitesse superSonic et action en continu : Accélérez jusqu'à atteindre une vitesse qui vous tiendra en haleine, manœuvrez pour éviter les obstacles et voyagez à travers différents mondes. Attendez le bon moment pour attaquer afin de charger votre puissance et atteindre la vitesse super « Sonic » !

Un parc d'attractions intergalactique : Explorez de magnifiques environnements tels que la Sweet Mountain, une montagne remplie de délicieuses douceurs ou encore le Parc Aquatique où piscines et vie sous-marine vous attendent !

Le pouvoir des Wisps : Transformez Sonic en réunissant des Wisps afin de sortir triomphant de vos ennemis et découvrir les secrets du parc d'attractions spatial de Robotnik. Avec le Wisp fantôme de Jade, vous pourrez par exemple passer à travers la matière et découvrir de nouveaux chemins.

Un nouveau mode « Rival Rush » : Mettez vos talents à l'épreuve et affrontez Metal Sonic en duel. Atteignez de nouveaux records pour obtenir de nombreuses récompenses.

Plus beau que jamais : Sonic Colors arrive maintenant sur consoles next-gen et bénéficie de visuels en 4K encore plus colorés, de performances accrues en 60 fps, de contrôles améliorés et bien plus encore !

En plus des versions standards, nous aurons le choix entre une édition Deluxe avec un porte-clés Baby Sonic, et une version numérique, pourquoi pas en Digital Deluxe Edition avec un accès anticipé, des musiques exclusives, des accessoires dorés et argentés, des icônes de joueurs ou encore une variante du boost rappelant Sonic, le film.

Et avant cela, nous aurons l'occasion de découvrir une série d'animation en 2 épisodes appelée Sonic Colors: Rise of the Wisps, avec les doubleurs emblématiques de la saga, dont Roger Craig Smith. L'histoire sera proche de celle du jeu : Sonic et Tails devront libérer les Wisps des griffes du Dr. Robotnik. Un aperçu avec Metal Sonic a été montré, et nous pourrons découvrir le premier chapitre en juillet 2021.