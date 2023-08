Samba de Amigo: Party Central, SEGA détaille les premiers DLC avec Sonic, Hatsune Miku et de la K-Pop

SEGA lancera à la fin du mois Samba de Amigo: Party Central, nouvel opus de sa franchise de jeux de rythme. Les joueurs auront dès la sortie un paquet de musiques sur lesquelles s'ambiancer, mais bien évidemment, du contenu additionnel est déjà prévu, avec pas moins de huit packs de pistes supplémentaires.

Le studio vient de détailler en cette fin de semaine les premiers packs de musiques additionnelles, plusieurs de ces DLC arrivant le même jour que le jeu de base, voici ce qu'il faut savoir sur le contenu à venir :

29 août Pack de musiques Sonic the Hedgehog (prix suggéré : 4,99 €) :

(prix suggéré : 4,99 €) : « Open Your Heart » de Sonic Adventure ;





« Reach For The Stars (Re-Colors) » de Sonic Colors: Ultimate ;





« I'm Here » de Sonic Frontiers !.

Pack de musiques japonaises (prix suggéré : 4,99 €) :

(prix suggéré : 4,99 €) : « Kaikai Kitan » de Eve ;





« MATSUKEN SAMBA II » de Ken Matsudaira ;





« KING » de Hatsune Miku. 27 septembre Pack de musiques SEGA (prix suggéré : 4,99 €) :

(prix suggéré : 4,99 €) : « Baka Mitai (Taxi Driver Edition) » de Ryu Ga Gotoku Studio ;





« Go Go Cheer Girl! » de Space Channel 5: Part 2 ;





« Rhythm Thief Theme » de Rhythm Thief & the Emperor's Treasure.

SEGA annonce également qu'un pack de musiques K-Pop sera lui aussi lancé le 27 septembre prochain, mais le contenu sera détaillé plus tard. Enfin, le studio rappelle que l'édition Deluxe numérique du jeu de rythme inclura le pack de musiques SEGA, ainsi que des costumes et packs d'accessoires Sonic, Tails, Super Monkey Ball, Space Channel 5 et des accessoires Puyo Puyo. Si vous optez pour l'édition physique standard, un Lot Deluxe avec ce contenu sera proposé contre 11,99 €.

La date de sortie de Samba de Amigo: Party Central est fixée au 29 août 2023, exclusivement sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 39,99 € sur Amazon.