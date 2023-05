Samba de Amigo: Party Central, date de sortie et édition Deluxe boostée en chansons pour l'exclusivité Switch

Nous aurions pu penser la licence Samba de Amigo mise au placard après ses épisodes sur borne d'arcade, Dreamcast et Wii. SEGA va pourtant lui donner un nouveau souffle avec Samba de Amigo: Party Central sur Switch, un titre qui avait été annoncé lors d'un Nintendo Direct pour cet été.

L'éditeur a depuis révélé qu'un niveau inspiré de Sonic Adventure 2 et les musiques Escape from the City de Sonic Adventure 2 et Fist Bump de Sonic Forces seraient inclus dans l'expérience, et a aussi présenté une première liste de morceaux jouables.

Première partie de la tracklist « Break Free (feat. Zedd) » - Ariana Grande

« I Really Like You » - Carly Rae Jepsen

« Payback (feat. Icona Pop) » - Cheat Codes

« Let You Go (feat. Kareen Lomax) » - Diplo & TSHA

« I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) » - Gloria Gaynor

« I Love It » - Icona Pop

« Centerfold » - J. Geils Band

« Bang Bang » - Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj

« Sucker » - Jonas Brothers

« TiK ToK » - Kesha

« Panama » - Matteo

« Plastic Hearts » - Miley Cyrus

« Celebrate » - Pitbull

« The Cup of Life (La Copa de la Vida) » - Ricky Martin

« XS » - Rina Sawayama

« Bom Bom » - Sam and the Womp

« Azukita » - Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz et Elvis Crespo

« Macarena (Cover) »

« Fugue (classique) »

« La Bamba (Cover) »

En attendant de découvrir les 20 autres chansons qui complèteront la tracklist de 40 titres, SEGA vient de dévoiler une autre information essentielle : la date de sortie. Samba de Amigo: Party Central sera disponible le 29 août 2023 en exclusivité sur Switch et vous aurez le choix entre une édition physique disponible en précommande pour 39,99 € (notamment chez Amazon.fr) et une édition numérique Deluxe avec :

L'édition standard du jeu ;

Un pack DLC de musiques Sonic dont les morceaux préférés des fans tels que Open Your Heart tiré de Sonic Adventure, Reach For The Stars (Re-Colours) de Sonic Colours: Ultimate ainsi que I'm Here de Sonic Frontiers ;

Un pack DLC de musiques SEGA pour mettre l'ambiance dans vos soirées avec une sélection de hits signés SEGA : Bakamitai (Taxi Driver Edition), Go Go Cheer Girl!, tiré de Space Channel 5: Part 2 et Rhythm Thief Theme du jeu Rhythm Thief & les mystères de Paris ;

Des costumes spéciaux inspirés de Sonic et Tails de la série Sonic the Hedgehog, de Space Channel 5; Super Monkey Ball et enfin Puyo Puyo.

Voilà qui devrait ravir les amateurs de rythme et de mélodies vidéoludiques.