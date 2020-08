Fall Guys devient « le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps dans le monde »

Fall Guys: Ultimate Knockout est sorti au début du mois sur PC et PS4, et comme Rocket League à l'époque, il a été offert aux abonnés PlayStation Plus le jour de son lancement sur la console de Sony. Un sacré coup de pub pour le party-game de Mediatonic, qui comptait alors plus de 8 millions de joueurs une semaine après son lancement.

Mais aujourd'hui, PlayStation vient d'annoncer que « Fall Guys est le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps dans le monde ». Le constructeur ne donne pas de chiffres de téléchargements, dommage, mais en se tournant vers Gamstat, qui se base sur les données des Trophées, ce serait plus de 21 millions de joueurs qui auraient joué à Fall Guys en date du 23 août dernier, c'est énorme.

PlayStation rappelle que Fall Guys est toujours disponible gratuitement avec l'abonnement PS+ jusqu'au 31 août prochain, vous pouvez vous abonner pour un an contre 59,99 €. L'aventure de Fall Guys ne fait que commencer, le titre est attendu sur mobiles (en Chine) et la Saison 2 sera dévoilée demain soir.