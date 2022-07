Kirby's Dream Buffet : un étonnant jeu de courses d'obstacles multijoueur dévoilé, rappelant Fall Guys

En voilà un que nous n'avions clairement pas vu venir ! Vous n'êtes pas sans savoir que Kirby célèbre ses 30 ans en 2022, ce qui a déjà donné lieu à bien des initiatives autour de la licence. La plus notable a bien évidemment été la sortie d'un épisode inédit en 3D, Kirby et le monde oublié, mais Nintendo n'a pas que ça en réserve, ayant récemment ajouté des versions spéciales des jeux SNES au NSO et il va nous proposer dans les prochains mois, voire semaines, un autre jeu entièrement nouveau, Kirby's Dream Buffet.

Comme bien d'autres avant lui, il se destine uniquement à l'eShop au format numérique et sera un jeu multijoueur prenant la forme de courses d'obstacles aux commandes de Kirby devenu tout arrondi tel une boule de glace, le thème de la nourriture étant au cœur de l'expérience. Mieux, il sera possible d'en profiter aussi bien en ligne contre jusqu'à 4 joueurs qu'en local avec un ami. Forcément, cela rappelle quelque peu Fall Guys et ses épreuves déjantées. Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante.

Kirby’s Dream Buffet verra une ribambelle de Kirby faire la course en roulant le long de circuits sur le thème de la nourriture dans des compétitions s’étendant sur quatre manches. Au cours de chaque manche, chaque Kirby va devoir engloutir le maximum de fraises possibles pour grandir et mieux bousculer ses concurrents, ou encore mettre la main sur des pouvoirs (appelés « snacks de pouvoir » dans ce titre) pour l’aider à grignoter quelques places au classement et goûter aux joies de la victoire.

La sortie de Kirby's Dream Buffet est prévue pour cet été, alors nous ne tarderons pas à obtenir plus de détails à son sujet. D'ici là, vous pouvez toujours vous procurer Kirby et le monde oublié sur Amazon au prix de 44,99 €.

