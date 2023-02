Kirby's Return to Dream Land Deluxe nous présente son parc d'attractions Merry Magoland rempli de mini-jeux

L'année 2022 a été riche en nouveautés pour la boule rose et gourmande de Nintendo avec les sorties de Kirby et le monde oublié et Kirby's Dream Buffet. L'éditeur n'en a toutefois pas encore terminé avec les 30 ans du personnage et va lancer à la fin du mois Kirby's Return to Dream Land Deluxe, une version modernisée de l'épisode Wii que nous avions découverte en septembre dernier et qui s'est faite assez discrète depuis en dehors de quelques tweets. La branche nord-américaine a donc diffusé une bande-annonce, qui introduit les activités de Merry Magoland.

Cette destination tenue par Magolor est remplie d'attractions en tout genre prenant la forme de mini-jeux jouables seul ou jusqu'à quatre joueurs, du moins si vous possédez un abonnement au Nintendo Switch Online. Lancer de shurikens, concours de destruction de rocher, avaler des œufs, reconstituer des paires de livres et bien d'autres activités amusantes nous attendent donc. Il sera possible de prendre part à un tour guidé composé de quatre mini-jeux choisis aléatoirement, tandis qu'une carte de fidélité avec des tampons nous récompensera, certains pouvant être dénichés chaque jour dans le parc.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est attendu le 24 février 2023 sur Switch et peut être précommandé sur Amazon au prix de 49,99 €.