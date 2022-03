Fall Guys: Ultimate Knockout, attention, il va falloir retélécharger le jeu sur PS4

Le fait que Mediatonic ait été racheté par Epic Games n'avait pas encore trop chamboulé la vie des joueurs de Fall Guys: Ultimate Knockout. Cette acquisition avait surtout amené des modifications techniques pour consolider les serveurs et le système de compte. Pour aller plus loin sur ce plan, les joueurs PS4 vont devoir faire face à un petit changement.

Mediatonic vient d'annoncer qu'il allait bientôt falloir utiliser un nouveau launcher sur PlayStation 4. Concrètement, l'ancienne application va être retirée du PlayStation Store le 4 avril et deviendra inutilisable à compter du 5 mai 2022. Le nouveau launcher apparaîtra lui sur la boutique numérique et dans la Bibliothèque des acheteurs à compter du 5 avril 2022 : il faudra retélécharger l'application et les données du jeu au complet pour pouvoir retourner en ligne, dans un laps de temps d'un mois, avant que l'ancienne version ne devienne caduque donc.

Pour s'excuser du désagrément, les développeurs ont préparé une skin Retro Shark gratuite, à récupérer via l'onglet DLC de la boutique du jeu, seulement en utilisant le nouveau client sur PlayStation, et ce avant la fin de la Saison 6.

