Epic Games rachète Tonic Games Group et Mediatonic, le studio derrière Fall Guys !

Même si la hype n'est plus du tout ce qu'elle était l'été dernier, Fall Guys: Ultimate Knockout est l'un des jeux marquants de l'année 2020. Son ingéniosité a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, y compris des plus grands. Et une société a même décidé d'accaparer ce succès et ce savoir...

Oui, Epic Games vient de racheter Tonic Games, le groupe de développement et d'édition de Mediatonic, le studio londonien à l'origine du jeu évènement ! Les créateurs à qui nous devons aussi Murder by Numbers, Foul Play, Hatoful Boyfriend HD, Fable Fortune et bien d'autres vont rejoindre la célèbre entreprise qui a explosé avec Fortnite, et qui s'était déjà offert Psyonix et Rocket League en 2018. Sur le fond, cela ne changera pas grand-chose, et Tonic Games Group continuera à faire ce qu'il sait faire de mieux, mais sur la forme, il bénéficiera forcément des actifs et de la puissance de frappe du géant Epic.

« Chez Tonic Games Group, nous disons souvent que « tout le monde mérite un jeu qui donne l'impression qu'il a été fait pour lui ». Avec Epic, nous avons l'impression d'avoir trouvé une maison qui a été faite pour nous. Ils partagent notre mission de créer et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, responsabilisent les autres et résistent à l'épreuve du temps et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces avec leur équipe ». - Dave Bailey, cofondateur et PDG de Tonic Games Group. « Au-delà de la vision partagée entre nos équipes, nous voyons un énorme potentiel à combiner nos forces avec Epic. Qu'il s'agisse de faire de rendre nos propres jeux les meilleurs possible ou de permettre à d'autres développeurs de jeux de faire passer leur contenu du noyau d'une idée au succès commercial, nous savons qu'ensemble, nous pourrons atteindre de plus grands sommets. » - Paul Croft, Tonic Games Group, cofondateur et directeur des jeux.

Les plans de portage de Fall Guys: Ultimate Knockout restent dans tous les cas inchangés, et il paraîtra à l'été sur Xbox One, Xbox Series X et S et Switch. La version Steam reste elle disponible jusqu'à nouvel ordre, mais il serait étonnant qu'Epic Games conserve cette position très longtemps. Et sachant que Rocket League avait fini par passer en free-to-play, suivra-t-il cette voie dans quelques mois ou années si le succès subsiste ? Affaire à suivre, mais Mediatonic n'a « rien à annoncer » à ce sujet pour le moment. D'ici là, Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible pour 19,99 € sur Gamesplanet avec 1 € de cashback.

