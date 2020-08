Fall Guys: Ultimate Knockout, déjà un carton sur Steam et Twitch, les serveurs HS à cause du succès

Inspiré par les Battle Royale et les jeux à la physique ragdoll, Fall Guys: Ultimate Knockout mêle de nombreux joueurs dans des modes compétitifs façon party game. Le but est la plupart du temps de survivre aux obstacles et projectiles, dans une ambiance rappelant les plus loufoques des jeux télévisés japonais. Le jeu de Mediatonic et Devolver Digital aurait pu passer inaperçu, mais un gros buzz est né autour de lui ces dernières semaines grâce à sa promotion accrocheuse et sa bêta streamée par de nombreuses personnes.

Just spoke to my friends in the server team and we have at least 120k people connected to the game right now



????



We're currently BEEFING up our servers to cope with all of the BEANS who want to fall



There will be occasional interuptions for the next 30 mins

Et c'est ce mardi 4 août 2020 que Fall Guys: Ultimate Knockout a officiellement été lancé sur PC via Steam et PS4 via le PlayStation Store. Le titre est gratuit avec le PlayStation Plus, ce qui a mécaniquement fait décoller son nombre de joueurs dès le lancement : un pic à 120 000 joueurs simultanés a été enregistré cet après-midi, dont plus de 56 000 rien que sur Steam, où le titre est vendu 19,99 €. Le revers de la médaille est que les serveurs n'ont pas vraiment supporté la charge, obligeant les développeurs à les rendre hors service pendant plusieurs heures pour les agrandir et les solidifier.

Ils commencent tout juste à repartir, même si certains sont à priori encore dans l'impossibilité de se connecter à l'heure actuelle. De nombreux streameurs sont néanmoins en train de diffuser leur partie de Fall Guys à l'heure de l'écriture de ces lignes sur Twitch : là-bas aussi, le succès est au rendez-vous, avec 315 000 spectateurs en simultané et des chiffres qui continuent à grossir.

Lots of progress is being made on the servers



We're trying to brace them as much as possible for the HORDE of jelly beans that are waiting to pile back into the game



SOON WE FALL

Fall Guys: Ultimate Knockout a-t-il la carrure pour devenir le nouveau Rocket League voire Fortnite, ou sera-t-il un simple effet de mode vite rangé dans un tiroir ? Affaire à suivre.

