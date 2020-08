Fall Guys: Ultimate Knockout, les origines du jeu phénomène au cœur d'un making of

Le studio anglais Mediatonic n'est plus très jeune, il a été fondé en 2005 et a développé un tas de jeux pour navigateur, puis smartphones, avant de se lancer dans la création de titres un peu plus ambitieux comme Hatoful Boyfriend (un jeu de drague avec des pigeons) et Gears Pop!. Mais le studio fait surtout parler de lui en ce moment grâce à Fall Guys: Ultimate Knockout.

Fall Guys: Ultimate Knockout, c'est un Battle Royale original, édité par Devolver Digital, qui propose de contrôler un petit personnage coloré et de participer à plusieurs épreuves afin d'être l'ultime vainqueur. Un titre évidemment inspiré par Takeshi's Castle, comme l'explique le lead designer Joe Walsh dans une vidéo making of publiée aujourd'hui, et à admirer ci-dessus. La senior lever designer Megan Ralph avoue quant à elle s'être inspirée des jeux traditionnels pour enfants, dans les cours de récréation, afin de concevoir la plupart des mini-jeux de Fall Guys: Ultimate Knockout. Une bonne idée, c'est bien, encore faut-il la réaliser, Devolver Digital nous emmène ainsi dans les locaux de Mediatonic, qui a reçu des costumes de Fall Guys fort amusants, afin de découvrir la conception du jeu, et bien qu'il semble simpliste d'apparence, rien n'a été laissé au hasard de la part des artistes et développeurs, sans oublier l'importante architecture réseau pour assurer un bon déroulement de la partie avec 60 joueurs connectés. Le making of se termine par une partie grandeur nature, et franchir tous ces obstacles semble quand même bien moins fatigant dans un jeu vidéo.

Pour rappel, Fall Guys: Ultimate Knockout a connu un énorme succès sur Twitch lors de sa bêta, et il sortira officiellement ce mardi 4 août 2020 sur PC et PlayStation 4. Le titre sera offert dès demain aux abonnés PlayStation Plus, c'est le moment de s'abonner à 8,99 € pour un mois, non ?