Fall Guys: Ultimate Knockout, le cross-play complet entre PS4 et PC, et un nouveau mode ajoutés par le patch 6.5

La Saison 6 de Fall Guys: Ultimate Knockout, Fête Spectaculaire, bat toujours son plein, et Mediatonic a décidé de lui redonner un coup de fouet avec une traditionnelle mise à jour de mi-saison. Elle est disponible aujourd'hui sur PC et PS4, et apporte une fonctionnalité attendue : le cross-play sur l'ensemble des modes des jeux. Le jeu interplateforme était déjà disponible dans les lobbies personnalisés, mais il est désormais possible de créer des groupes pour les parties classiques entre joueurs PlayStation et PC.

La mise à jour 6.5 ajoute également le mode Voleurs Sucrés où il est possible de marcher plutôt que de courir, ainsi que de nombreux correctifs listés dans le changelog ci-dessous.

JEU INTERPLATEFORME !

Pour commencer, nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée des salons multiplateforme ! Tu peux donc former des groupes avec tes amis et jouer à Fall Guys, qu'ils soient sur PC ou sur PlayStation. Tu pouvais déjà former des salons multiplateformes dans les émissions personnalisées, mais tu peux maintenant le faire pour toutes nos listes de lecture applicables dans Fall Guys, des groupes à l'émission principale en passant par les duos et plus encore.

Tant que toi et tes amis avez déjà associé vos comptes Epic à Fall Guys, vous pourrez jouer ensemble en utilisant la fonctionnalité « Inviter des joueurs ». Ne t'inquiète pas si toi ou tes amis n'avez pas encore associé vos comptes, vous serez invités à le faire au lancement du jeu. Voici plus d'informations sur l'association de ton compte Epic ! Toutes les personnes que tu as déjà en amis sur PlayStation ou Steam apparaîtront automatiquement dans ta liste d'amis Epic. Pour ajouter de nouveaux amis, il suffit de les chercher en utilisant leur pseudo Epic ou PlayStation : s'ils ont également un compte associé, leur nom apparaîtra.

Pour inviter des joueurs dans ton groupe dans Fall Guys, il te suffit d'appuyer sur « Inviter des joueurs » à l'écran principal, et tu pourras inviter tes amis Epic. Pour en savoir plus sur le fonctionnement, consulte la FAQ sur notre page d'assistance Fall Guys. L'équipe d'assistance est également disponible pour t'aider en cas de problème !

Nous savons que tu attends des nouvelles concernant Fall Guys sur Nintendo Switch et Xbox avec impatience. Nous sommes en train de finaliser le développement, et bien que cela ne fasse pas partie de cette mise à jour, cela finira par arriver ! D'ici là, nous sommes ravis de commencer par activer la fonctionnalité multiplateforme pour nos plateformes existantes.

VOLEURS SUCRÉS

Tu as peut-être déjà entendu parler de ce mode sous un autre nom, ou vu une image erronée intitulée INVISIBEANS PLACEHOLDER lors du lancement de la saison 6. Sous un nouveau nom plus doux, Voleurs sucrés arrivera très bientôt en jeu. Dans cette manche, les joueurs sont répartis en deux types : les voleurs et les gardiens. Pendant que les voleurs parcourent le niveau pour récupérer et voler des bouts de friandises, les gardiens doivent les trouver et les arrêter, pour les envoyer en prison. Mais ne t'inquiète pas, les voleurs peuvent libérer leurs camarades en appuyant sur un bouton…

Oh, est-ce qu'on t'avait dit que ce mode comporte une nouvelle mécanique ? Dans ce mode, et uniquement dans ce mode, tu pourras faire marcher ton Fall Guy au lieu de le faire courir. Parfait pour les haricots pas réglo.

Pour l'heure, nous préférons mâcher nos mots : tu verras très bientôt une explication détaillée de ce mode ainsi qu'une bande-annonce.

CORRECTIONS ET AMÉLIORATIONS !

Nous avons sorti nos tapettes, installé notre papier tue-mouches et écrasé une multitude de bugs dans cette mise à jour. Brûlante, à peine sortie de notre équipe de développement, voici la liste des corrections et des améliorations qui accompagnent cette mise à jour :