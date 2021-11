Fall Guys : la Saison 6, Fête Spectaculaire, dévoilée en vidéo

Mediatonic et Epic Games ont présenté ce soir la nouvelle saison de Fall Guys, et après quelques mois sur le thème de la jungle, c'est désormais l'heure de la Fête Spectaculaire. Cette Saison 6 du party game/Battle Royale introduira cinq nouvelles épreuves au Blunderdome et des surprises.

La Fête Spectaculaire a eu droit à une vidéo de présentation, que vous pouvez retrouver ci-dessus, et elle sera lancée à la fin du mois avec de nouvelles épreuves, des costumes additionnels, 50 niveaux de récompenses dans le passe de combat et même un évènement Sackboy à durée limitée. Les développeurs précisent qu'un compte Epic Games sera nécessaire pour jouer à Fall Guys, permettant de profiter de la progression partagée entre Steam et PS4 et le retour des noms d'utilisateur personnalisés. Maintenant que cela est précisé, place à la présentation des nouvelles épreuves de cette Saison 6 :

Party Promenade - La fête commence ici dans notre gauntlet le plus sauvage à ce jour, avec de nouveaux obstacles ! Dans cette célébration de la maladresse, faites naviguer votre haricot à travers des tubes à vide vrombissants, évitez les canons à eau et balancez-vous vers la victoire sur les barres de trapèze tel un acrobate.

Concernant le nouveau passe de combat, pas de surprises, les joueurs auront 50 niveaux de récompenses à débloquer, dont 20 000 Kudos et une vingtaine de couronnes, sans oublier des costumes colorés. Et voici également quelques autres nouveautés et améliorations qui débarqueront dans Fall Guys au lancement de la saison :

Plus d'évènements à durée limitée - Plus de récompenses incroyables, plus de défis, plus de variations folles du spectacle ! Et tout cela démarre avec l'adorable Sackboy !

- Plus de récompenses incroyables, plus de défis, plus de variations folles du spectacle ! Et tout cela démarre avec l'adorable Sackboy ! Retour de Roll Off ! - Les voltiges circulaires sont de retour dans l'épreuve finale, avec de multiples corrections désormais en place.

- Les voltiges circulaires sont de retour dans l'épreuve finale, avec de multiples corrections désormais en place. Flipper à merveille - Des problèmes résolus avec plusieurs haricots utilisant le même Flipper sur des épreuves telles que Tundra Run et Short Circuit.

- Des problèmes résolus avec plusieurs haricots utilisant le même Flipper sur des épreuves telles que Tundra Run et Short Circuit. Spectacle sur l'escouade - Mode spectateur corrigé pour que le panoramique soit désormais automatique sur les membres de la partie.

La Saison 6 : Fête Spectaculaire sera lancée le 30 novembre 2021 dans Fall Guys, le titre étant pour rappel jouable sur PC et PlayStation 4. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

