Fall Guys : la Saison 5 à la jungle officialisée en vidéo

Après une Saison 4 sur le thème du futur, Fall Guys: Ultimate Knockout va nous emmener dans la jungle avec sa Saison 5. Cela ne surprendra personne, l'information avait fuité il y a quelques jours, mais une partie de ce leak a été officialisé dans une vidéo diffusée cet après-midi, et à retrouver en intégralité ici :

Dès demain, les joueurs pourront donc se plonger dans une nouvelle ambiance avec la Saison 5 de Fall Guys: Ultimate Knockout, qui rajoutera de nouvelles Épreuves et des évènements à durée limitée pour obtenir des récompenses uniques (costumes rares, émoticônes, plaques de noms, motifs), et Mediatonic tease la venue de « quelques invités spéciaux ». La fuite montrait pour rappel des skins de Ratchet, Clank, Sackboy, Astro Bot, Kena, un Rot et le héros de Spelunky, mais rien n'est officiel pour le moment.

Autre nouveauté, Fall Guys accueille un mode Escouades pour jouer avec à ses amis en duo ou en trio, un mode temporaire qui sera retiré à la fin de la Saison 5. Les développeurs en profiteront pour appliquer des corrections et améliorations pour des déplacements plus fluides, et maintenant, place aux nouvelles Épreuves en détail :

Treetop Tumble - Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée. Rempli de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles (oui, sérieusement). Qui sait où vos choix vous mèneront ?

- Empruntez des itinéraires ramifiés dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée. Rempli de périlleuses balançoires en rondins et de grenouilles expansibles (oui, sérieusement). Qui sait où vos choix vous mèneront ? Stompin’ Ground - Que se passe-t-il quand les haricots s'aventurent sur le territoire des rhinocéros ? Eh bien, préparez-vous à le découvrir ! Courez, plongez et esquivez dans une fuite trépidante de trois rhinocéros mécaniques. Bonne chance !

- Que se passe-t-il quand les haricots s'aventurent sur le territoire des rhinocéros ? Eh bien, préparez-vous à le découvrir ! Courez, plongez et esquivez dans une fuite trépidante de trois rhinocéros mécaniques. Bonne chance ! Lost Temple - Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour... et c'est une nouvelle finale ! Naviguez dans le Temple Perdu dont la forme et le chemin vers la Couronne sont en perpétuel changement.

- Notre épreuve la plus ambitieuse à ce jour... et c'est une nouvelle finale ! Naviguez dans le Temple Perdu dont la forme et le chemin vers la Couronne sont en perpétuel changement. Lily Leapers - Bondissez au rythme de Lily Leapers. Gardez la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour.

- Bondissez au rythme de Lily Leapers. Gardez la tête froide pour réaliser un atterrissage parfait et conquérir chaque étage en sautant de tambour en tambour. Bubble Trouble - Bubble Trouble est une lutte en cinq voies entre haricots rapides et rêves de bulles ! Frayez-vous un chemin entre les zones remplies d'obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification.

- Bubble Trouble est une lutte en cinq voies entre haricots rapides et rêves de bulles ! Frayez-vous un chemin entre les zones remplies d'obstacles pour obtenir votre glorieuse qualification. Pegwin Pool Party - Dévalez des toboggans rapides et attrapez ces satanés Pegwins. Plus vous vous accrochez longtemps, plus vous gagnez de points. Nous espérons que vous avez une poigne de fer !

La date de sortie de la Saison 5 de Fall Guys est fixée au 20 juillet 2021 sur PC et PlayStation 4, c'est demain ! Vous pouvez retrouver des images et vidéos sur la seconde page, ainsi que des produits dérivés du jeu sur Amazon.