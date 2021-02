Fall Guys : la Saison 3.5 de sortie avec le niveau Snowball Survival, le DLC New Sugar Plum, une fonctionnalité inédite et plus encore

Mediatonic a déjà ses petites habitudes pour Fall Guys: Ultimate Knockout, comme proposer une mise à jour intermédiaire majeure entre deux saisons. Rebelote avec la sortie de la Saison 3.5 aujourd'hui sur PC et PS4, celle-là même qui avait été teasée la semaine dernière et qui devait apporter un niveau additionnel.

Il s'appelle Snowball Survival, et toutes les promesses sont dans son titre : le but est ici de survivre à une avalanche continue de boules de neige et de ne pas tomber avant nos camarades. 40 versions remixées de niveaux existants et des playlists originales imaginées par la communauté sont aussi proposées, au même titre qu'une fonctionnalité appelée Fall Feed, qui permet de « garder un œil sur ses amis et adversaires avec une mise à jour en temps réel des éliminations et des points marqués ».

Les amateurs de frime pourront retrouver des costumes inédits et d'anciennes tenues spéciales, comme Godzilla, Untitled Goose et Sonic, dans la boutique, ou acheter le nouveau DLC New Sugar Plum. Quelques bugs ont été corrigés au passage et vous pouvez retrouver le changelog sur le site officiel. Plusieurs images de ce patch 3.5 sont visibles en page suivante.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur Gamesplanet pour 19,99 € avec 1 € de cashback.

