Fall Guys bientôt rajouté dans le Xbox Game Pass ? Devolver Digital répond

Fall Guys: Ultimate Knockout a eu son quart d'heure de gloire au mois d'août, le party game compétitif de Mediatonic et Devolver Digital a cartonné sur PC comme sur PlayStation 4, où il était offert aux abonnés PS Plus, et seules ces deux plateformes permettent de jouer au titre. Pour le moment ?

That’s incorrect. — Devolver Digital (@devolverdigital) January 20, 2021

Il y a quelques heures, le compte Instagram du Xbox Game Pass, tout ce qu'il y a de plus officiel, avait indiqué en réponse à un internaute que Fall Guys allait rejoindre le service d'abonnement de Microsoft. Alors, bientôt une sortie sur Xbox One et Xbox Series X | S avec une intégration dans le Game Pass ? Eh bien non, l'information est « incorrecte », comme l'a précisé l'éditeur Devolver Digital sur Twitter. Au moins, l'espoir n'aura pas duré longtemps.

Fall Guys est donc toujours uniquement jouable sur PC et PS4, avec une rétrocompatibilité sur PS5, vous pouvez retrouver le jeu à 19,99 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : Fall Guys : l'Enfer et le Slayer s'invitent dans le Battle Royale avec des costumes DOOM