Fall Guys : l'Enfer et le Slayer s'invitent dans le Battle Royale avec des costumes DOOM

Jeu phénomène de l'année 2020, Fall Guys: Ultimate Knockout nous a habitués à ses collaborations avec les grands noms du jeu vidéo et de la pop culture, avec notamment des skins à l'effigie de Sonic, de Godzilla, de l'oie d'Untitled Goose Game et même du streameur Ninja. Depuis quelques jours, Mediatonic et son fameux CM nous teasaient une collaboration avec la licence Doom, retweeté par le compte officiel de la licence et dont l'un des visuels ne laissait de toute manière aucune place au doute.

L'officialisation est tombée ce jeudi accompagnée d'une vidéo bien hilarante, les joueurs de Fall Guys vont pouvoir obtenir dès le mardi 12 janvier prochain trois costumes imitant les personnages de la licence de Bethesda. D'un côté, nous avons donc le Doom Guy (ou Slayer, mais c'est moins mignon), de l'autre, le Cacodémon et le Tyrant, qui n'ont jamais paru si innocents. Ces skins ne resteront en jeu que temporairement et le communiqué précise bien que ni le BFG ni le mode Team Deathmatch présents dans les jeux d'id Software ne sont à l'ordre du jour. Dommage ?

Si Fall Guys vous fait de l'œil, vous pouvez en faire l'acquisition sur PC au prix de 19,99 € sur Gamesplanet.