Fall Guys : Mode Créatif, nouveau Pass VIP et bricolage dans la Saison 4, Chantier créatif

Depuis novembre dernier, les joueurs peuvent s'amuser dans la Saison 3 : Trésors Engloutis de Fall Guys afin de débloquer du contenu cosmétique, dont des skins de Bob l'éponge. Mais il était grand temps de passer à la suite, Mediatonic et Epic Games lancent aujourd'hui la Saison 4 de Fall Guys, dénommée Chantier créatif.

Cette nouvelle Saison introduit quelques nouveautés, dont un Pass VIP revisité, des skins à débloquer et surtout le mode Créatif, teasé depuis le passage en free-to-play de Fall Guys et qui s'est longtemps fait attendre. Les développeurs détaillent :

VOICI LE MODE CRÉATIF DE FALL GUYS !

Tout change le 10 mai. Le mode créatif de Fall Guys est une manière révolutionnaire de profiter du Blunderdome et nous trouvons cet outil tellement incroyable que l'équipe Mediatonic a décidé de l'utiliser pour créer toutes les manches à venir. Grâce à ce nouvel éditeur, tu peux enfin façonner la manche de tes rêves. Choisis un thème et pose tes obstacles préférés pour en faire voir de toutes couleurs aux haricots qui tenteront de relever ton défi.

Tu peux générer un code de partage à donner à tes amis pour que vous puissiez jouer ensemble dans un lobby privé appelé « émission personnalisée ». Si tu veux voir plus de haricots trébucher à travers ta création chaotique, tu peux même la partager avec la communauté. Nous allons concocter de super playlists : un nouveau type d'émission, qui inclura certaines de nos manches préférées du mode créatif de Fall Guys. Tu pourras retrouver les nouvelles playlists dans le menu Choix de l'émission.

Nous avons hâte de voir tes créations. Reste à l'affût, car nous comptons en dévoiler plus sur le mode créatif de Fall Guys à l'approche du lancement. Nous donnerons notamment plus d'informations sur les modalités de participation pour les comptes limités !

RÉCAPITULATIF

L'équipe de construction du Blunderdome n'a pas ménagé ses efforts en testant les limites de notre éditeur de niveaux. La Saison 4 : Chantier créatif recevra plus de 50 nouvelles manches créées par l'équipe Mediatonic tout au long de la saison, dont 20 disponibles dès le lancement et que tu pourras retrouver dans la catégorie Solo du menu Choix de l'émission.

Nous pouvons entendre en ce moment même le bruit des scies et des marteaux des ouvriers qui s'activent dans le Blunderdome et on nous a promis de nous en dire plus dès que les travaux seront terminés. Nous avons la certitude que Digi leur donne des astuces de qualité !

DÉCOUVRE LE NOUVEAU PASS VIP !





Bienvenue dans le tout nouveau Pass VIP. Au lieu d'un seul pass s'étalant sur toute la saison de Fall Guys, nous avons désormais plusieurs Pass VIP de plus courte durée qui coûtent moins et sont encore plus intéressants ! Le Pass VIP 1 de la Saison 4 : Chantier créatif comprend 6 costumes emblématiques à gagner en jouant, ainsi que des costumes bonus et des objets cosmétiques à déverrouiller après avoir terminé les niveaux principaux du Pass VIP !

Parmi les points forts de ce Pass, le costume Ordi rétro, qui n'est autre qu'un ordinateur complet, et le costume Polycot aux multiples facettes. Tu pourras même picorer la compétition jusqu'au dernier pixel avec le costume Pigixel, disponible dans le premier Pass VIP !