Fall Guys : passage en free-to-play, nouveautés et date de sortie sur PS5, Switch, Xbox et l'Epic Games Store

Sorti en août 2020 sur PC (Steam) et PlayStation 4, Fall Guys: Ultimate Knockout a surtout fait parler de lui grâce à sa présence dans le PS+, permettant aux abonnés d'essayer sans frais supplémentaires ce jeu de plateforme, mélange entre party game et Battle Royale. Et depuis plusieurs jours, Mediatonic tease une « grosse annonce ».

Eh bien, elle vient de tomber, Fall Guys va devenir free-to-play ! Mieux encore, le titre arrivera enfin sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S le 21 juin 2022, date de son passage au modèle économique gratuit. Toujours ce même jour, le jeu sera rajouté à l'Epic Games Store, le studio ayant pour rappel racheté Mediatonic il y a maintenant un an, et une version spécialement développée pour la PS5 fera également son apparition. Nous aurons droit à du cross-play et du cross-progression entre toutes les plateformes, mais aussi de nouveaux costumes et des niveaux inédits. Les joueurs qui ont déjà acheté le jeu (ou qui l'ont obtenu dans le PS+) avant son passage en free-to-play auront droit à un Legacy Pack avec le Season Pass premium de la nouvelle Saison 1 avec trois skins pour leur personnage et d'autres éléments de personnalisation. Le Season Pass inclura une centaine de niveaux avec des éléments cosmétiques chaque saison, il sera payant, mais le système de progression d'avant sera repris pour les joueurs ne voulant pas dépenser leur argent.

Les futurs joueurs peuvent déjà se pré-inscrire sur le site officiel, permettant de débloquer du contenu cosmétique et des Kudos le 21 juin prochain. En plus de cela, Mediatonic a annoncé qu'il planchait sur la création d'un éditeur de cartes pour que les joueurs puissent créer leurs propres niveaux avant de les partager en ligne. Des collaborations sont également prévues, avec notamment Ezio d'Assassin's Creed, Mechagodzilla, Mothra, Ghidorah et la mascotte Pusheen. Du côté des spécificités techniques, il faudra s'attendre à du 4K/60 fps sur PS5, du 1080p/30 fps sur Switch (720p en mode Portable), du 1080p/30 fps sur Xbox One, du 1080p/60 fps sur Xbox One X, du 1440p/60fps sur Xbox Series S et du 2160p/60 fps sur Xbox Series X. Attention, les nouveaux joueurs ne pourront pas télécharger Fall Guys gratuitement sur Steam, mais ils pourront continuer de jouer à leur version payante avec tout le monde.





Mediatonic n'aura pas teasé de grosse annonce pour rien ! Il ne reste plus qu'à patienter encore un bon mois avant de retrouver Fall Guys: Ultimate Knockout en free-to-play sur PC, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon.

