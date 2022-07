Fall Guys : le carton de la version free-to-play continue, un nouveau cap de joueurs impressionnant franchi

Et s'il se passait quelque chose autour de Fall Guys ? Après 2 ans d'existence, le Battle Royale avec des mini-jeux à la chaîne vient d'être relancé en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Mediatonic a rapidement annoncé que, à priori sans compter les millions de vente réalisés auparavant, il avait regroupé 20 millions de joueurs uniques en 48 heures au lancement de la version gratuite.

Le succès et la curiosité ne se sont pas arrêtés là. Deux semaines plus tard, le studio confirme que la communauté Fall Guys compte désormais plus de 50 millions de joueurs. Le chiffre est impressionnant, même pour un titre déjà installé en premium auparavant : il avait en effet fallu un mois pour l'atteindre du côté des mastodontes Call of Duty: Warzone et Apex Legends.

Faut-il comprendre que Fall Guys est désormais entré dans la cour des grands, ceux sur qui il faudra compter pendant longtemps dans le paysage vidéoludique et lors de vos parties entre amis ? Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, le phénomène ne va pas s'arrêter tout de suite.