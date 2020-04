Call of Duty: Warzone dépasse les 50 millions de joueurs

Voilà désormais un mois qu'Activision, Infinity Ward et Raven Software ont sorti Call of Duty: Warzone sur ordinateurs et consoles de salon. Le lancement a été réussi, avec six millions de joueurs en 24h, puis 15 millions en trois jours et 30 millions de joueurs en une dizaine de jours. Bien évidemment, le chiffre a continué de grimper depuis.

Over 50 million players.



Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Aujourd'hui, les studios annoncent que Call of Duty: Warzone a dépassé les 50 millions de joueurs sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. C'est énorme, mais il est clair que la fréquentation ne monte plus en flèche depuis quelques jours, Apex Legends ayant par exemple atteint ce palier lui aussi près d'un mois après son lancement, sur les mêmes plateformes et avec un modèle économique en free-to-play.

Call of Duty: Warzone va sans doute très prochainement atteindre son palier de joueurs très prochainement, la plupart des personnes voulant l'essayer ont sans doute déjà eu le temps à cause du confinement. Désormais, les développeurs vont devoir fidéliser la communauté, et cela passe par des mises à jour, comme le retour des Trios en Battle Royale.

