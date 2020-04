Call of Duty: Warzone, ouf, les Trios sont de retour

Plus tôt cette semaine, Activision a lancé la Saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone avec notamment des escouades de quatre pour Battle Royale et Pillage. Nous vous le rapportions hier, cette bonne nouvelle en a entraîné une bien mauvaise, alors que les Quads ont remplacé les traditionnels Trios, causant l'ire de la communauté.



????A playlist update is rolling out now across all platforms! We’ve added BR Trios back into #Warzone!???? — Infinity Ward (@InfinityWard) April 10, 2020

Infinity Ward et Raven Software ne sont pas restés sourds face à la grogne des joueurs, et ont vite réagi à l'occasion de la mise à jour des playlists de Call of Duty: Warzone. Les Trios ont ainsi réintégré l'expérience multijoueur gratuite, permettant à tout un chacun de choisir son mode de jeu préféré.

Il est actuellement possible de se lancer en Solo, Trios ou Quads dans le Battle Royale, mais seulement en Quads dans Pillage. La rumeur veut qu'un mode Duos soit rapidement proposé pour encore plus de diversité : espérons juste que les développeurs retiennent la leçon et ne suppriment plus les variantes populaires au profit de la nouveauté.