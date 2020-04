Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, escouades de quatre, quads, nouvelles cartes et plus dans le trailer de la Saison 3

La Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone, les deux expériences partageant désormais leurs Battle Pass et contenus saisonniers, se termine dans quelques heures, après un dernier week-end en mode double XP. Place dès ce 8 avril à la Saison 3, dont nous ne connaissions officiellement que le visuel principal, mais que des fuites s'étaient chargées de nous présenter en partie.

Du côté de Modern Warfare, le Multijoueur accueillera bien la map Backlot de Call of Duty 4: Modern Warfare, mais aussi une nouvelle carte, Hovec Sawmill, et Aniyah Incursion, une variante d'Aniyah Palace. Trois Opérateurs pourront être débloqués : Alex, l'un des héros de la campagne qui revient ici avec une prothèse de jambe, et Ronin, qui arrivera plus tard dans la saison, tout comme Iskra.

Warzone accueille lui un mode Quads pour former des groupes de quatre joueurs, et verra désormais des quads et des camions rouler sur la carte. La bande-annonce révèle enfin quelques-unes des skins et armes que nous pourrons obtenir au fil de notre progression, dont le le fusil sniper SKS et le pistolet Renetti, mais il va falloir se battre et enchaîner les victoires pour les ajouter à notre collection.

Dans les semaines à venir, vous retrouverez aussi les modes Jeu d'Arme Rechargé et Guerre Terrestre Infecté, les cartes Hardhat pour le Multijoueur et Aisle 9 pour Escarmouche, ainsi que des armes supplémentaires et des nouveautés pour Warzone.