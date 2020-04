Call of Duty: Modern Warfare, un premier visuel et une date officielle pour la Saison 3

Nous savions que la Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare, et désormais aussi celle de Call of Duty: Warzone, se terminerait le 7 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Alors c'est sans surprise que nous apprenons que la Saison 3 débutera aussi sec, le 8 avril 2020.

Un premier visuel officiel vient d'être dévoilé, histoire de donner le ton de cette nouvelle aventure avec modes, cartes et éléments cosmétiques inédits. Les dataminers avaient vu juste, car la map Backlot de Call of Duty 4: Modern Warfare peut être aperçue en fond dans une version modernisée, elle qui doit être intégrée aux côtés de Village de Modern Warfare 3.

Ghost traîne au fond de l'image, mais les deux Opérateurs qui côtoient le personnage central sont-ils des représentations d'Alex et Ronin, les potentiels nouveaux soldats jouables de cette saison ? Tout nous sera dévoilé en début de semaine, probablement dès lundi soir. En attendant, vous pouvez profiter d'un week-end double XP sur Call of Duty: Modern Warfare et Warzone.