Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, double XP et mode Multijoueur gratuit pour tout le monde ce week-end

C'est le dernier week-end avant le passage à la Saison 3 dans Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone. En attendant l'officialisation des nouveautés pour ces prochaines semaines, Infinity Ward et Raven Software ont un petit cadeau pour les joueurs.

À partir de 19h00 ce vendredi 3 avril et jusqu'au lundi 6 avril à la même heure, les deux titres passent en mode double XP, aussi bien pour l'expérience classique que celle des armes ou des tiers. L'idée est de vous permettre de passer plus rapidement les Rangs d'Officier et niveaux du Pass de Combat, en version gratuite ou payante, et ainsi débloquer les derniers objets exclusifs à cette saison. Les acheteurs du Battle Pass Premium ont d'ailleurs droit à un beau bonus : dix passages de niveau offerts, comme ça.



Dernier point, les joueurs de Call of Duty: Warzone auront sur la même période accès au mode Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare ! Via le client du free-to-play, ils pourront lancer des parties sur la playlist Stocked Up, Locked Down avec les cartes Shoot House et Atlas Superstore. Sachant que l'expérience est partagée entre tous les modes, vous profiterez aussi du bonus d'expérience sur ces maps.



