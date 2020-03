Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, des cartes, modes et armes de la Saison 3 en fuite

Call of Duty: Modern Warfare a eu droit à une sympathique mise à jour aujourd'hui, à peu près comme toutes les semaines. Les adeptes du mode Multijoueur peuvent désormais se lancer sur la map Khandor Hideout, ou profiter d'une variante d'Infecté avec les lunettes de vision nocturne, tandis que l'Opérateur Talon peut aussi être débloqué, lui qui possède un finisher faisant attaquer son chien Indiana. Talon est également disponible dans Call of Duty: Warzone, où quatre armes inédites peuvent à présent être obtenues : le fusil à pompe 725, la carabine MK2, le pistolet .50 GS et le fusil de combat EBR-14. Une variante de Pillage nommée Blood Money nous invite enfin à des parties où chaque élimination rapporte du butin.

Le plus intéressant n'est cependant pas dans la partie visible de l'iceberg. Les joueurs ont eu l'idée de dataminer le patch, et y ont trouvé des images de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, mais aussi des indices sur ce qui devrait arriver dans le jeu avec la Saison 3. Les cartes Backlot de Call of Duty 4: Modern Warfare et le Village de Call of Duty: Modern Warfare 3 vont visiblement arriver dans le mode Multijoueur, preuve photographique à l'appui. Au moins deux armes devraient être ajoutées à l'arsenal, à savoir le fusil sniper SKS et le pistolet Renetti.

Deux Opérateurs sont prévus pour le jeu complet et le free-to-play, des dénommés Alex et Ronin. Call of Duty: Warzone ne sera pas en reste, alors qu'un tas de variantes du mode Battle Royale seraient en route. En Battle Royale, il y aura à priori des déclinaisons en Duos, avec des Quads, en High Action avec un gaz plus rapide, en mode One Shot avec des tirs à la tête létaux, façon Shotty Snipers avec seulement des fusils à pompe et des fusils à lunette, ou en mode Hardcore, sans que nous ne sachions encore ce que ce dernier cache.

La saison en cours est sensée se terminer le 7 avril, alors attendez-vous à avoir plus de détails à son sujet à l'approche de cette date. Et il n'est pas dit que les ajouts de la Saison 3 s'arrêtent là : bien d'autres surprises pourraient nous être réservées pour le lancement ou dans les semaines qui suivent.